樂天女神陳怡叡「過夜特斯拉富二代」！　新歡起底是千億鞋業小開

圖文／鏡週刊

目前仍是「樂天女孩」的陳怡叡（Yuri）過去曾與邱宇辰（毛弟）、奧運羽球金牌選手王齊麟、春風傳過花邊，最近則被爆有新戀情報到，對象盛傳是一名叫Steven的千億鞋業富二代。本刊直擊小倆口回家，並且直到深夜都沒出門的畫面。

此外，在7月18日晚上10點，也是類似行程，陳怡叡和隊友陳伊等人走出樂天桃猿球場的休息室，接著上了一輛在外等待的白色特斯拉。

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▲22：10，陳怡叡下班之後有輛白色的特斯拉接送，結果車主就是她的新男友Steven。

此時只見駕駛是一名穿著花衣的男子，車內除了陳怡叡、陳伊，還有另位黑衣辣妹同車，座位分配是陳伊坐副駕，陳怡叡與黑衣辣妹則進後座。到了10點20分左右，先放黑衣辣妹回家，再半小時後則換陳伊從副駕離開；不過妙的事來了，原本駕駛座的花衣男也一起下了車，此時Steven則與陳怡叡一起從後座冒了出來！

▲22：52，原本陳怡叡（右）與Steven（中）的接送情還有她的隊友陳伊（左），但後來陳伊先下車了。

結果換Steven當司機，一對一載著陳怡叡揚長而去；此時陳怡叡已經換坐副駕，在這種男女獨處的情況下，通常副駕也就是女伴的位置了。一路順順地從桃園開到北市南港，陳怡叡連人帶車被Steven載進一處社區停車場後，同樣直到凌晨3點都再也沒有出來。

▲23：13，陳怡叡被本刊拍到時，都與Steven回到一處在南港的社區。



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