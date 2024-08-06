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那個男人回來了？《我的英雄學院劇場版》9月上映　中文預告公開

記者吳睿慈／綜合報導

日本人氣動畫《我的英雄學院劇場版：You’re Next》即將在台上映，片商6日推出劇場版中文主海報與前導預告，這次的劇場版是由原著作者堀越耕平擔任總監修及角色設計的全新原創故事，再次開啟新的熱血旅程。

▲▼ 那個男人回來了？《我的英雄學院劇場版》9月上映　中文預告公開。（圖／羚邦提供）

▲《我的英雄學院劇場版》展開新的故事。（圖／羚邦提供）

《我的英雄學院劇場版：You’re Next》敘述的世界觀，人類大多都擁有名為「個性」的超常能力，歐爾麥特過去曾被稱為和平象徵的英雄，他在與「惡之帝王」決戰後，筋疲力盡地說出：「接下來，就輪到你了。」強大意志力震撼全世界，即使後來退下第一名的英雄光環，他無私奉獻的精神與維護世界和平的決心，由出久、爆豪與烘焦凍等一眾雄英高中英雄科的學生們默默地繼承著。

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▲▼ 那個男人回來了？《我的英雄學院劇場版》9月上映　中文預告公開。（圖／羚邦提供）

▲▼《我的英雄學院劇場版》9月上映，中文預告公開。（圖／羚邦提供）

▲▼《我的英雄學院劇場版》9月上映，中文預告公開。（圖／羚邦提供）
 
時間來到出久這群高中生升上二年級的春天，在英雄與敵人之間的全面戰爭中，出久與同學們以及取得龐大力量的死柄木弔相互對峙，幾番激烈交手後，英雄與敵人雙方陣營盡皆元氣大傷，戰局在死柄木率眾撤退的情況下，暫時畫下句點。

戰局雖暫停，但其實雙方都在為更大規模的反攻做準備；於此同時，一座巨大的要塞竟毫無預警地出現在因全面戰爭而被摧毀的城市上空中，站在這座要塞前方的男人與過去被稱為「和平象徵」的男人歐爾麥特長得幾乎一模一樣，他究竟是敵是友即將揭曉。
 
《我的英雄學院劇場版：You’re Next》由導演岡村天齋擔任，聲優則是找來動畫版的原班人馬山下大輝、岡本信彥、梶裕貴、佐倉綾音、石川界人、稻田徹、中村悠一與三宅健太等，再加上兩名由宮野真守、生見愛瑠聲演的全新角色，帶給觀眾全新的戰鬥與視覺感受。劇場版9月20日全台上映。

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