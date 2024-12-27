尾牙男員工「突衝上台熊抱」！夏語心尖叫做不了ending 場面超失控

記者潘慧中／綜合報導

最近適逢尾牙季，無論是主持人或嘉賓都要隨時應變突發狀況。夏語心日前便上《11點熱吵店》分享曾遇過「最驚嚇的一場尾牙」，當場嚇得連結尾都不做了，「我直接衝下台！」

▲夏語心分享曾遇過的最驚嚇尾牙。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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夏語心透露當時常和茵茵、舒子晨一起表演，由於備受好評，有次便受到某科技業廠商的邀請，在尾牙上演出。跳到一半，她發現有男員工已經跑到台前跟著跳的時候，其實很開心成功炒熱了氣氛。

沒想到準備做Ending pose的時候，夏語心轉身就驚見一位男員工直接貼近她，「近的時候是我已經可以親到他了」，當下已經快被嚇瘋，直接在台上尖叫往後彈。

▲男員工無預警和夏語心貼超近。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



結果該男員工看到夏語心的反應後，第一時間竟是哈哈大笑。原以為這個突發狀況會告一段落，未料男員工下秒直接衝上前熊抱夏語心，主持人因為不在台上所以沒出面擋，最後是由其他工作人員出場解圍，「我當下ending也不做了，直接衝下台，謝謝什麼都沒有講。」

▲▼男員工下秒直接熊抱夏語心。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

