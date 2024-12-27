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輕度智障網紅被誘「喝完一瓶酒給3萬」豪飲暴斃　抬上擔架路人還在笑

記者蕭采薇／綜合報導

泰國21歲網紅「萊斯特銀行」（Bank Leicester）是一名輕度智能障礙青年，原先他靠賣花養活自己和奶奶，因為在兜售時會即興表演饒舌歌曲，加上自力更生的正面形象，因而成為網路紅人。但隨這名氣變大，流量也為他的生活帶來翻天覆地的改變，甚至最終走向了死亡的悲劇。

▲泰國「智能障礙」網紅被誘喝酒猝死。（圖／翻攝自臉書／เพจขุขันธ์ทูเดย์）

▲泰國網紅「萊斯特銀行」是一名輕度智障青年，原本靠賣花自力更生。（圖／翻攝自臉書／เพจขุขันธ์ทูเดย์）

據《曼谷郵報》報導，「萊斯特銀行」本名塔納卡恩坎蒂（Thanakarn Kanthee），他在網路上累積人氣後，開始有人付費「打賞」要他完成各種挑戰，最終演變成一個個快速喝酒獲得獎金的影片，成為了「萊斯特銀行」的流量來源。

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而事件發生在一場私人派對上，有人開價3萬泰銖（約台幣2萬8758元）要「萊斯特銀行」一口氣乾完一瓶350毫升的威士忌。「萊斯特銀行」在快速喝下酒後，看起來臉色非常不好，隨即嘔吐起來，而當他被抬上擔架斯送往醫院時，一群人還拿著手機拍攝，並且大聲地嘲笑他。最終21歲的塔納卡恩，於26日的凌晨3點40分在醫院身亡。

▲泰國「智能障礙」網紅被誘喝酒猝死。（圖／翻攝自臉書／เพจขุขันธ์ทูเดย์）

▲「萊斯特銀行」生前被誘以3萬泰銖的報酬，一口氣喝完一瓶威士忌。（圖／翻攝自臉書／เพจขุขันธ์ทูเดย์）

事情曝光後，不少人批評是這類的「垃圾影片」害死了塔納卡恩，呼籲網友停止發表類似的內容。泰國社群媒體觀察家Gun Jompalang就哀痛表示：「人們很快就能製作出相關內容並獲得樂趣，但當需要承擔責任時，卻沒有一個人敢於站出來。」

▲泰國「智能障礙」網紅被誘喝酒猝死。（圖／翻攝自臉書／เพจขุขันธ์ทูเดย์）

▲「萊斯特銀行」送醫畫面曝光。（圖／翻攝自臉書／เพจขุขันธ์ทูเดย์）

塔納卡恩在2歲時就因為父母離異被拋棄，是奶奶在貧民窟撫養他長大，塔納卡恩也從7歲時就在市場賣花，自力更生養活自己和奶奶。在短暫的人生中，他曾在臉書上留下一句：「我不怕被欺負和羞辱，只要能從有錢人那裡拿到一點點錢，這樣就夠我養活一家人了。」

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