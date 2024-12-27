曾國城「身材羞辱」節目風波燒2天！立委「接駱媽媽電話」發聲了

記者陳芊秀／綜合報導

主持人曾國城在公視節目《一字千金》中調侃來賓身材，當事人為北一女畢業，現就讀台大外文系的駱俠安，自25日控訴文曝光，曾國城隨後深夜發表道歉聲明，然而各界對他的道歉仍有不同看法。立委張雅琳透露，接到了駱俠安母親的來電很心疼，鼓勵專業主持人應與時俱進，學習性別平等觀念。

▲曾國城節目風波持續延燒，立委張雅琳發文。（圖／翻攝自臉書）

駱俠安25日在threads發文，提到今年7月錄製公視《一字千金》，以高中樂儀旗隊的身份受邀，卻遭主持人曾國城拿她身材開玩笑，形容她「欸，這位是柔道的」、「妳看起來比較像教練」，讓她不滿表示：「曾國城憑什麼拿我的身體當作笑點？我的身材與樂儀旗隊的主題有任何關係嗎？這是一個標榜文化教育的節目，卻由主持人用低俗的身體羞辱來取笑參加者，做節目效果。」

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立委張雅琳昨日（26）發文，表示與駱俠安的母親是老朋友，也接到電話聊過。她佩服女學生勇於發聲的勇氣，直言「很心疼她，也很佩服她能不卑不亢表達遭遇的清晰文筆，以及勇敢」。同時，她也分析了曾國城的道歉聲明，認為做錯事道歉是對的，但把說過的話描述成「輕飄飄的無心之過」，把身體羞辱推給主持風的多元性，「我不太確定，這還算不算是道歉？」

張雅琳認為曾國城是一位有才華且努力提升專業能力的主持人，但此次事件顯示出性別平等觀念的重要性。她隔空建議主持人能利用這次機會，深入接觸性別平權的觀點，避免未來再因冒犯他人而引發爭議，希望他能以更尊重他人的方式展現專業才華。

此外，張雅琳表態「會找公視好好談一談」，雖然電視節目尺度跟界線，公視管不了，但認為公視作為國家編列預算支持的頻道，自己可以做得更多。

貼文湧入網友回應，網紅牙醫史書華留言「開這種玩笑真的不妥，瓜哥跟 城城的節目我都去過，大多是自嘲自己，我也有稍微被調侃兩句，我不介意，但如果是身材跟外貌，真的要請這些優秀的主持人們與時俱進，剛看到城城道歉了，我覺得很好」。