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DJ圓圓主持太夯！　品牌爆搶人大戰「報價一直喊」：不可思議

記者蔡琛儀／台北報導

DJ圓圓2024年工作量噴發，短短一年時間工作足跡遍佈亞洲地區37座城市，工作內容從電台DJ、活動主持、各類品牌主持和音樂季都有她的足跡，熱愛各種體育賽事的她，更積極拓展體育知識，斜槓成功跨足體壇，球類賽事舉凡籃球、棒球、網球、足球和排球都找她主持。

▲▼DJ圓圓。（圖／DJ圓圓提供）

▲DJ圓圓接下許多球賽主持。（圖／DJ圓圓提供）

在今年初台北大巨蛋的開幕賽事中，圓圓很榮幸成為首位登上大巨蛋的主持人，她難得小小得意表示：「這市場上能看懂各種球類賽事，還能附贈唱歌的主持人不多吧！」開心預告在明年有新的體育主持節目將與大家見面，請大家敬請期待。

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她也開心許願，希望2025年能夠再接再厲，訂下前往50個城市的目標，提到今年去檳城和曼谷等東南亞城市主持，她謙虛表示：「想想真的是滿不容易的。」當初為了拉近與當地觀眾的距離，圓圓除了在出發前學習當地的方言外，也會在抵達當地後，主動和路人搭訕聊天，常常一聊就是一個晚上，笑虧自己有點瘋狂，但也確實快速和當地觀眾打成一片。

▲▼DJ圓圓。（圖／DJ圓圓提供）

▲▼DJ圓圓今年前進東南亞。（圖／DJ圓圓提供）

▲▼DJ圓圓。（圖／DJ圓圓提供）

此外，今年還有國際知名品牌海外活動指名找她主持，競標的公關公司上演搶人大戰，三天兩頭就會更新報價，讓她的荷包不斷膨脹，她回想過程還是感到不可思議，頭一次感受到原來台灣的主持人這麼搶手，笑說：「這是我覺得今年很特別的一件事情，因爲我沒有經紀人，在他們之間周旋覺得還蠻酷的。」

日前圓圓在耶誕節假期前往鄭州演出，演出當天恰好碰上負2度低溫來襲，但敬業的她面對低溫完全不怕冷，一身性感扮相，瞬間炒熱全場氣氛，嗨翻全場。而在即將到來的跨年舞台，圓圓今年同樣在新竹主持，預告服裝以「辣」為最高準則，直呼絕對不會拿出大衣，要用最辣的造型，陪伴大家一起迎接2025年。

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