唐嘉鴻奪銅甜吻正妹妻！　與大陸選手「親密互動」內幕曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

台灣體操好手唐嘉鴻昨（5日）在奧運男子單槓決賽中，以13.966分與大陸體操男隊長張博恆並列銅牌，唐嘉鴻的老婆曾若語隨後曬出親嘴照放閃，直呼「我老公是奧運銅牌」，獲得大批網友祝福。此外，張博恆在當天頒獎時，不斷與唐嘉鴻親密攀談，成為網友關注焦點，對此曾若語也揭曉2人的談話內容。

▲唐嘉鴻與老婆曾若語相擁放閃。（圖／翻攝自曾若語Threads）



近期曾若語在巴黎受訪的畫面曝光，高顏值引發網友熱烈討論，許多人紛紛大讚「超級漂亮」、「完全不輸明星」。她昨日在Threads發文，寫下：「謝謝你一直以來為了我們這麼努力，平安健康足以（矣）。」並驕傲表示「我的老公是奧運銅牌！！」她也曬出2人嘴對嘴抱一起的親密合照，讓網友直呼「太閃了」。

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▲曾若語高顏值引發關注。（圖／翻攝Threads）



有網友好奇提問張博恆在頒獎時，與唐嘉鴻聊了什麼，曾若語則透露，當天張博恆先主動詢問「哥，你幾歲啊」，聽到唐嘉鴻回應「27歲」後，驚呼「那真的是大哥耶」（張博恆24歲）。之後2人則討論了體操技術，以及在上屆奧運也失誤「掉槓」的話題。

▲張博恆（右二）在頒獎時與唐嘉鴻親密攀談。（圖／中華奧會提供）