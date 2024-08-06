施孝榮突哽咽宣布1重大決定！　認了心臟出問題：喘不過氣

▲施孝榮不捨民歌50將邁入最終場。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子涵／台北報導

「2025民歌50高峰會 最終場」今（6日）舉辦記者會，宣布將於明年1月11日在台北小巨蛋一天舉行2場，緊接著2月15日移師高雄巨蛋演出，施孝榮在台上強忍不捨情緒，親自宣布「民歌高峰會」將不再舉辦，更含淚感性說道：「民歌高峰會像我生養的女兒，我把它給嫁了，有諸多不捨難以言喻，道不盡的感謝，心情真的很複雜，希望在最後一次的演出裡，為我們共有的青春而唱，也感謝一路以來共同努力的所有人。」

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▲▼ 民歌50高峰會歌手大合照。（圖／記者黃克翔攝）



對於最終場演出，施孝榮坦言近來一直睡不好，「這個愛太沈重，有點壓到喘不過氣，早上覺得心緊緊的。」認為是心情壓迫心臟的緊張症候群，談到票房壓力，他則說：「我應該會很樂觀，但不是自傲，因為是最終場，這次楊耀東從美國飛奔，卡司又強。」

不過他卻被其他歌手圍剿「獨裁」，叫大家填歌單，最後又不排，不然就是要歌手唱和聲，對此，他無奈打趣笑回：「我不是獨裁，我是霸道。」解釋民歌50不是拼盤演出，是一整套的節目，心中自有一套構想。

而另一場中華音樂人交流協會主辦的「民歌五十」，同樣也將在明年初開唱，鬧出雙胞，讓歌迷霧裡看花，對此，施孝榮也高EQ回應：「民歌沒有雙胞，是多胞，明年也有很多民歌50，民歌也是大家的。」「2025民歌50高峰會 最終場」北高兩地演唱會門票將在8月9日下午15:00於寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商正式啟售。



