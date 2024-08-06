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翁立友現蹤台中「夜店狂嗨照」曝光！　激動：像回到18歲

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王翁立友上個月受邀出席國際音樂派對「S20潑水音樂文化節」，挑戰電音熱唱〈我問天〉等成名金曲，也成為該國際活動舉辦以來，史上第一位台語歌手；而他近日又驚喜現身台中知名夜店，演出半小時的電音熱唱秀，讓他開心直呼彷彿重返18歲。

▲▼翁立友台中夜店開唱 。（圖／Super House提供）

▲翁立友日前赴台中夜店開唱 。（圖／Super House提供）

演出當晚，翁立友一現身夜店舞台，立即被新世代粉絲熱情包圍，翁立友身體跟著節奏帶動氣氛，演唱成名金曲電音版，包括〈堅持〉、〈迷魂香〉、〈刀馬旦〉，更即興點播清唱〈送行〉，還有不少台下觀眾強烈指名一定要唱〈我問天〉，現場氣氛嗨到爆表，翁立友笑說：「你們一定是跟著阿公阿嬤一起看八點檔戲劇，聽我唱的主題曲長大的吼！」

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提到首次夜店秀，翁立友笑說勇敢與快樂很難兼顧，為了勇敢而不快樂，而有了快樂對勇敢而卻步，非常感恩自己能有勇氣又很快樂的享受電音演唱，他坦言剛開始心情忐忑不安，擔心期待又怕受傷，感覺像回到剛入行初登場時手握麥克風的心情，但一上台後，腎上腺素秒激增，身體充滿著熱血，「心想豁出去了啦，實在太神奇了！」看到台下新世代的觀眾熱情大合唱，讓翁立友直呼像回到18歲，喚起年輕的熱血，也期望未來有更多挑戰。

▲▼翁立友台中夜店開唱 。（圖／Super House提供） 

▲▼翁立友夜店開唱直呼像回到18歲 。（圖／Super House提供）

▲▼翁立友台中夜店開唱 。（圖／Super House提供）

而自2017年在台北小巨蛋成功舉行個唱後，被粉絲敲碗何時再開唱，翁立友笑說目前還沒有計畫，「辦個唱很辛苦耶，每天都要極力呵護身體、保持嗓音，真的太累了，我喜歡不拘形式的演唱，經常在海外演出、也是一直在磨練自己。」而這幾年確實也有許多製作單位邀約，「但我認為沒有充分準備好，就是對粉絲不尊重。」喊話：「如果製作單位能有周全的企劃，一切水到渠成，我很期待！」接下來還要準備十月馬來西亞的個唱。

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