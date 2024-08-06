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全才女神milet寵台粉回來了！11月挑戰更大場地：要來聽我唱歌　

記者吳睿慈／台北報導

日本新聲代全才女神milet於2023年11月底才來到台北Zepp New Taipei開唱，對台灣歌迷的熱情留下極為深刻的印象，承諾會盡快再回來。果不其然，她日前宣布即將展開生涯首次的亞洲巡迴演唱會「milet Asia Tour 2024」，其中台北場預計在11月30日於台北流行音樂中心登場，滿周年回台開唱的好消息，讓期盼她再度來台的台灣歌迷開心不已。milet也透過主辦單位大鴻藝術BIG ART表示自己終於可以實現諾言，嬌聲邀約「大家一定要來聽我唱歌喔」！

▲▼milet來台開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲milet相隔一年返台開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

milet青春期在加拿大度過，擁有獨特魅力的沙啞嗓音及超標準的英文腔調，2019年3月以《inside you》正式出道，歌曲邀請到搖滾天團ONE OK ROCK吉他手Toru操刀擔任製作，推出即橫掃日本各大人氣音樂榜，同時她也演唱多部連續劇主題曲，打開高知名度，更在2020東京奧林匹克運動會閉幕式演唱獻唱〈愛的讚歌〉（L’Hymne A L’Amour），爆發力十足極具深度的歌聲，令全球觀眾為之驚艷。

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不僅在日本擁有高人氣，milet在海外也極受歡迎，陸續受邀站上全球多個海外音樂節的舞台，將自己的歌聲唱進全世界歌迷的心底。她2023年首次在台北舉辦的個人演唱會票券秒殺加場再秒殺，如今再度宣布登台，挑戰更大的場館，難掩興奮之情的她表示將會努力籌備巡演內容，一定要把最完美的演出帶給歌迷們，也希望可以趕快見到大家，「我們演唱會見喔！」

「milet Asia Tour 2024 in Taipei」演唱會將於11月30日於台北流行音樂中心登場，票券分為4500元、3800元、3200元、2800元等，門票將採用實名抽選，並分為兩階段銷售，8月19日到21日開放抽選登記，8月30日中午公開抽選結果。若抽選後仍有票券，則統一於9月6日中午12點於Ticket Plus遠大售票系統販賣，詳情請鎖定主辦單位官方臉書以及IG專頁。

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