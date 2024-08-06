真實驅魔大師故事改編！《通靈少女》郭書瑤再戰靈異題材

記者許逸群／台北報導

亞洲驅魔大師真實人生故事改編的靈異驚悚懼作《流氓驅魔師》由新加坡才女導演林雪燕編導，新生代男神宗子杰與《通靈少女》郭書瑤攜手主演，將神祕異度空間搬上大銀幕。

▲《流氓驅魔師》由宗子杰與郭書瑤攜手主演。（圖／威視電影提供）

《流氓驅魔師》是新加坡導演林雪燕的第二部電影長片，從小就對靈異、神鬼題材特別感興趣的她，花了半年時間做田野調查。除了諮詢多位驅魔師、薩滿的真實經歷，並將東西方對神祕異度空間的見解，全都融匯在新作電影之中。而本片男主角「阿傑」的角色原型，正是林雪燕認識多年的驅魔師友人。

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▲郭書瑤再次挑戰靈異題材。（圖／威視電影提供）

導演林雪燕表示，相當欣賞郭書瑤在《通靈少女》的演出，經友人牽線，更意外對方一口答應接下角色。談及和郭書瑤的合作，林雪燕對她讚譽有加：「我第一次和瑤瑤見面時，她不僅做好不同階段的角色分析，還早已自費請好表演指導，在我們見面前就做足了功課，我真的非常驚豔。」

值得一提的是，《流氓驅魔師》全片在馬來西亞檳城取景拍攝，這也是繼《瘋狂亞洲富豪》、《色戒》後再次有電影劇組到檳城取景。特別的是，拍攝正值炎熱難耐的6、7月夏季，讓郭書瑤同感難忘，「要在高溫下維持妝容非常不容易，經常在收工時妝也差不多卸完了，而且沒有一天衣服是乾的！」