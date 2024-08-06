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台藝人鄭平君心疼力挺林郁婷　開罵JK羅琳：滾回妳的爛作品

記者劉宜庭／綜合報導

台灣拳擊女將林郁婷無端身陷性別爭議，遭《哈利波特》作者JK羅琳（J.K Rowling）及外媒影射攻擊，引發全球關注。為此，資深演員鄭平君替她打抱不平，昨（5日）發文力挺：「相信老天會還林郁婷公道，我們守在電視機前等妳進入金牌戰。」

▲▼鄭平君騎車犁田。（圖／翻攝自鄭平君臉書）

▲鄭平君發文力挺林郁婷。（圖／翻攝自鄭平君臉書）

鄭平君出道30多年，演出過《施公奇案》、《中國民間故事》和《畫皮》等經典作品，私下也不時在臉書分享生活點滴，以及對時事的看法，近日似乎因為JK羅琳影射林郁婷性別爭議，他也毫不掩飾地表達不滿，「無聊的作者、無聊的作品、無聊的故事、這麼多年來還好我從來不看什麼撈什子電影（哈利破特）。」

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外送用▲台灣拳后林郁婷被JK羅琳質疑性別。（圖／達志影像／美聯社）

▲林郁婷（右）被JK羅琳（左）質疑性別。（圖／達志影像／美聯社）

鄭平君強烈相信，老天會還林郁婷一個公道，並表示自己和大家將守在電視機前，期待她進入金牌戰，更在文中呼籲，「大家一起為她加油，將亞錦賽被惡意剝奪的銅牌成功換成巴黎奧運金牌。」

此外，鄭平君對那些試圖霸凌和欺負林郁婷的人發出了強烈的譴責，氣憤表示：「不要以為寫寫一些鬼扯淡就可以凌駕一切霸凌我們當天神⋯⋯去妳X的，滾回妳爛作品裡面吧！！沒完沒了是憑啥子底氣啊？？？妳要知道妳欺負霸凌的不只林郁婷一個人。」隨後，他也在留言區信心喊話，「我覺得我們金牌還會增加」。

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

▲▼林郁婷在奧運女子57公斤級8強賽出戰保加利亞選手史塔涅娃（Svetlana Kamenova Staneva），以5比0獲勝挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼「台灣女拳王」林郁婷。（圖／路透）

▲▼台灣女拳王林郁婷挺進巴黎奧運4強。（圖／路透）

▲林郁婷挺進巴黎奧運4強。（圖／中華奧會提供、路透、達志影像／美聯社）

面對有網友驚呼「印象中好像第一次看見鄭哥用這樣的口吻發文」，鄭平君表示，「 凌駕奧委會，凌駕醫學，霸凌台灣，太可惡了」、「這是污辱我們～家國大事」，他也心疼表示：「因為這件事到現在還在炒作，真是可惡至極⋯⋯而我們的林郁婷，卻一路保持風度讓人不捨。」

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拳擊, 林郁婷, 鄭平君, 支持, 譴責

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