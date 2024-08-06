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瘦子禁菸場所「脫衣抽菸」　後台吞雲吐霧畫面全播出…誤觸法

【獨家】【錯誤示範不要學】沒聽前輩熱狗勸誡　瘦子禁菸場所吞雲吐霧

▲瘦子日前於桃園陽光劇場舉辦的本色祭演出，現場氣氛high翻。（圖／翻攝自瘦子IG）

圖文／鏡週刊

瘦子日前在桃園陽光劇場舉辦的本色祭演出，台上演唱時氣氛high翻，還與台下歌迷互射水槍而濕身，玩得相當盡興。一到後台，他立馬脫掉上衣，秀出精實6塊肌身材，此時唱片公司小編趁瘦子休息時進行訪問。只見瘦子邊抽菸邊回答，看似日常的畫面卻誤觸陽光劇場內外皆全面禁菸的規定，網友因此指責他是當爸爸的人，還做了最壞的示範。

張震嶽、熱狗、頑童MJ116及高爾宣等歌手演出的本色祭，7月20、21日在桃園陽光劇場登場，因正值盛夏，本色準備了3個超大蓄水池，為全場1萬2千名觀眾灑水降溫，E.SO瘦子和小春、大淵是第一天壓軸，瘦子還為了脫衣服特別健身。

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【獨家】【錯誤示範不要學】沒聽前輩熱狗勸誡　瘦子禁菸場所吞雲吐霧

▲在演出後，瘦子（前）脫掉上衣在後台抽菸抒壓，後方的大淵（後）也在吞雲吐霧。（圖／翻攝自本色音樂臉書）

小編實況　意外直擊叼菸

當演出結束後，瘦子在後台休息，自家唱片公司的小編化身迷妹上前訪問，期間，高爾宣一度站在鏡頭前說：「小編，讓我們瘦子老哥休息一下。」小編打哈哈回應，隨即把鏡頭轉往瘦子，直呼：「你怎麼現在才脫（衣服）？有點過分，歌迷期待了一天。」瘦子解釋已經穿背心上台了，誠意已足，雙方你來我往鬥嘴，互不相讓。

【獨家】【錯誤示範不要學】沒聽前輩熱狗勸誡　瘦子禁菸場所吞雲吐霧

▲柯震東（左）與瘦子（右）同框合照，兩大男神集合，引起大批網友暴動。（圖／翻攝自柯震東Threads)

不過，在近1分鐘的影片播出後，本刊接獲讀者投訴，指過程中，瘦子不顧陽光劇場內外全面禁菸的規定，逕自在場內抽菸，就連後方的大淵也被拍到吞雲吐霧的畫面。其實他們並非不知道該場地不能抽菸，因為才剛得金曲歌王的熱狗，一上台就說；「大家可以放鬆自在，想幹嘛就幹嘛，可是不要抽菸。」

【獨家】【錯誤示範不要學】沒聽前輩熱狗勸誡　瘦子禁菸場所吞雲吐霧

▲舉辦本色祭的桃園陽光劇場，有公告園區內外全面禁菸。（圖／翻攝自桃園陽光劇場臉書）

瘦子沒把前輩熱狗的呼籲聽進去，演出後隨即脫掉上衣，在後台抽菸釋放壓力，此舉已觸犯規定，而瘦子、大淵也都做了不好的示範。根據規定，於禁菸場所吸菸，可處新台幣2千元至1萬元之罰鍰。

老婆打氣　挺著孕肚到場

瘦子在禁菸場合抽菸極不恰當，但還有粉絲留言，指他「連抽菸都帥」，但也有人指「瘦子已經當爸爸的人了，菸還不離手。」而瘦子的老婆Jennifer當天挺著孕肚力挺，熱狗也帶著家人到場同樂。

【獨家】【錯誤示範不要學】沒聽前輩熱狗勸誡　瘦子禁菸場所吞雲吐霧

▲瘦子（左）與老婆Jennifer（右）很恩愛，她近期還懷了第二胎。（圖／翻攝自duoduoyoung IG）

本色祭邁入第2年，擔任首日壓軸的頑童MJ116連發3首夯歌把全場氣氛催到最高點，瘦子還拿出大手筆斥資購買的進口水槍，與觀眾大玩水仗，加上10位辣妹舞者登場，氣氛炸裂。

對此，陽光劇場回應，該場地屬室外文化機構場所，除吸菸區外禁止吸菸；目前館內無常設吸菸區，如因演職人員、工作人員有吸菸需求或吸菸人口參加者較多的活動，則請團隊設置符合規定之臨時吸菸區。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。

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