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J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

▲利菁挺林郁婷。（組合圖／利菁臉書、達志影像／美聯社）

▲利菁挺林郁婷。（組合圖／利菁臉書、達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

台灣拳擊好手林郁婷進擊巴黎奧運，已打入4強賽，確定「有牌了」，但與國際奧會不對盤的國際拳總率先指控林郁婷是男性，引發知名作家J.K羅琳在內，許多質疑她性別的聲音。對此，藝人利菁發文恭喜林郁婷，表示J.K羅琳願意趴在地上做橋，為她帶來的廣告效益已值幾百億元。

利菁5日在臉書發文，「恭喜林郁婷，有國際大作家J.K羅琳願意扮演世紀大反派，趴在地上做橋，讓妳輕鬆成為世界的焦點，以廣告效益而言，妳已賺進幾百億的廣告費。」她鼓勵林郁婷，「真讓人羨慕，帥...。」

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網友留言紛紛附和，「真的，超級大咖的宣傳！！郁婷加油加油加油」、「利菁姐正能量、轉念思考。但JK羅琳真的太傲慢，令人生氣」、「菁姐的超強視野，給大大的讚啦！」

此前已因性別問題多次被「炎上」的J.K羅琳，這次附和國際拳總的說法，指控林郁婷、以及阿爾及利亞的女拳擊手凱莉芙並非生理女性，對比賽相當不公。

目前國際拳總雖然召開記者會，堅持稱林郁婷先前接受該組織性別檢測未通過，但至今未能公布檢測方式，卻聲稱組織用的是更公正的測驗方法，又不斷說基於「隱私」等理由無法公布。

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J.K羅琳, 利菁, 林郁婷, 2024巴黎奧運

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