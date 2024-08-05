樂天MC沐妍「IG發限動遭酸討拍」！　高EQ直球反擊

記者王靖淳／綜合報導

「樂天桃猿」專屬MC沐妍平時會在社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享生活，最近她就在Threads上公開一段網友的私訊內容，透露對方質疑她在IG發的限動內容是在討拍。為此，沐妍展現高EQ表示：「我有權利闡述，你有權利不看。」

▲沐妍是樂天桃猿專屬MC。（圖／翻攝自Facebook／沐妍Moon）

沐妍表示，自己在社群發布文章並不是為了討拍，而是希望分享自己的親身經歷，同時也強調，她有權利表達自己的觀點，同時網友們也有選擇不接受或不閱讀她觀點的自由。沐妍提到互相尊重的重要性，同時也呼籲大家應保持尊重，避免傷害他人。她認為，每個人都應該能在不受干擾的情況下表達自己的意見，並對攻擊性的行為表達反對。

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▲沐妍公開酸民的私訊。（圖／翻攝自Threads／Moon_t96）

此外，沐妍在另外一篇貼文中透露，當她的同學看到酸民攻擊她的私訊內容後，跑來傳訊息給她同時也提出一個建議。對方鼓勵她不要太在意網路上的負評，應該以創意的方式回應，隨即設計一件T恤來反擊這些酸民留言。為此，沐妍表示，這件T恤的設計和製作過程極為迅速，僅僅五分鐘就完成了，讓她忍不住笑說：「太有效率了，但真的有人會穿嗎？」

▲沐妍分享友人安慰她不要理會酸民。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）