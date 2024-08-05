►幫小孩請假理由「慶祝拿金牌」！六月一早通知學校　王齊麟：給過

記者劉宜庭／綜合報導

台灣羽球男雙選手李洋、王齊麟昨（4日）奪下巴黎奧運金牌，儘管比賽時間是台灣時間的深夜，仍有許多民眾一起緊盯賽事、熬夜歡慶勝利。對此，身為王齊麟好友的女星六月（蔡君茹）隔天也特地幫兒女請假，理由是「慶祝拿金牌」。

▲六月幫小孩請假。（圖／翻攝自六月Threads）



六月私底下跟王齊麟是好友，得知對方順利奪下奧運金牌，今開心曬出2人合照：「今天一早起床，幫SS學校請假（暑輔），理由：慶祝拿金牌。」文中「SS」，指的則是兒子「Star」和女兒「Shinny」。

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六月貼文一出，短短一小時時間就吸引上千人讚爆，好友王齊麟也幽默留言「理由給過」。事實上，演藝圈中有許多藝人都熱衷打羽球，包括六月、李易、大牙、白家綺、吳東諺、亮哲、謝承均等人，這些人私底下也跟王齊麟的建立友好交情。

▲王齊麟留言。（圖／翻攝自六月Threads）



當「麟洋配」在4日晚間進行決賽奪金的時候，六月卻透露並未全程收看比賽，直到頒獎時才出現在電視機前，並興奮地慶祝「今晚值得了」、「我真的離開電視120分鐘」，並感慨「睽違了4年的金牌」。為何她會選擇不全程收看比賽呢？原來，她相信自己有「帶賽」體質，認為只要她專心看比賽，選手就會錯失贏的機會，這種信念讓她在關鍵時刻選擇離開電視機前，以期待台灣選手能夠取得勝利。

▲羽球男雙李洋、王齊麟在巴黎奧運男子羽球男雙奪下奧運金牌 。（圖／中華奧會提供）