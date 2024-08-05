《異形》睽違7年回歸！意外喚醒外星生物「頂級掠食者」

記者許逸群／台北報導

《異形》不但獲得票房肯定，還贏得奧斯卡視覺特效獎並榮登百大驚悚電影，如今距離最近一部系列電影《異形：聖約》7年過去，雷利史考特終於讓這個可怕的外星生物在《異形：羅穆路斯》裡捲土重來。

▲《異形》睽違7年回歸。（圖／二十世紀影業提供）

雖然大導演雷利史考特曾經小小抱怨，他執導的《異形》上映後，製片廠在沒有通知他的情況下，直接找了詹姆斯卡麥隆開拍《異形2》，不過從這部電影連續三集都找了重量級導演助攻（第三集由大衛芬奇執導），就可以知道大家對《異形》系列的重視。

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而讓雷利史考特點頭擔任製片的原因，是導演費德阿瓦雷茲的概念讓他極為認同，畢竟「在太空中，你的尖叫，無人知曉」這樣的口號，是《異形》在好萊塢叱吒40年的重要因素，費德阿瓦雷茲說：「我的做法是製作一部真正的恐怖電影，並盡可能使用實際效果，我想向所有拍過的電影製作人及《異形》系列電影致敬。」

▲▼《異形》系列推出新作《異形：羅穆路斯》。（圖／二十世紀影業提供）

電影採用全新的角色，並找來了卡莉史派妮等新演員演出。而電影中尋找的宇宙太空站裡有個名為「羅穆路斯」的實驗室，該實驗室就是培養異形抱臉蟲的溫床。而羅穆路斯是羅馬神話人物，公元前七百年，羅穆路斯創建了羅馬。只不過在電影中，究竟是人類還是異形創造並稱霸宇宙，就是一道可以持續且解不開謎題。

《異形：羅穆路斯》劇情講述一群年輕的殖民者在尋找一個退役的太空站，希望可以找到他們所需要的技術時，卻意外喚醒宇宙中最可怕的生物，而這群年輕人因此被迫在宇宙最黑暗的地方，面對兇殘、無情的頂級掠食者。《異形：羅穆路斯》將於8月15日搶先全美在台上映。