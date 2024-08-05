陳謙文痛失500萬沒在怕！　全為這件事：錢再賺就有了

▲陳謙文將舉辦「情歌若響」演唱會。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

八點檔男神陳謙文出道15週年，近來推出情歌《相愛有影》，今（5日）也現身宣布9月14日於新店誠品黑盒子舉辦「2024陳謙文《情歌若響》演唱會十五週年－相愛有影」，當年從歌唱比賽出身的他，因簽約的公司倒閉，他便轉往戲劇圈發展，但對音樂的熱忱未減，持續保持音樂創作，也特地選在出道15週年之際，舉辦正式的個唱，他也親自統籌演唱會，從節目歌單到場地規劃都參與其中。

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▲▼陳謙文為了演唱會砸百萬。（圖／記者周宸亘攝）



這些年他為了一圓音樂夢，經常告假劇組，也因此至少少賺5百萬以上，但陳謙文受訪時開心表示：「就是為了夢想，既然大家那麼相挺，還不做嗎？錢再賺就有了。」這次演出他也砸下百萬，對於歌唱如此熱愛，陳謙文解釋：「我爸媽很愛唱歌，去年辦音樂會的時候，創作拍攝MV就把爸媽的愛情故事搬進來，因為爸媽喜歡唱歌，唱歌也讓我得到成就。」

當年他從歌唱比賽出身，也簽給唱片公司，不料卻因公司倒閉而錯失機會，但他對表演充滿興趣，開始上戲劇課，一路開始拍戲至今，「獨立製作音樂真的比較難，就先選擇拍戲，慢慢累積作品，結果一過就15年。」對於這次演出，他驚喜預告會有重量級嘉賓，造型上也會給歌迷福利，「手臂一定會露。」透露目前已經瘦了5公斤，預計要持續增肌減脂再瘦5公斤。

