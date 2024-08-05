麟洋配二連霸！林育羣PO合照祝賀　同框王齊麟嗨喊：裱框當傳家寶

記者高語璠／綜合報導

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨（4日）奪下巴黎奧運金牌，締造了史無前例的男雙二連霸。不少人開始在社群發文祝賀，也包括了歌手「小胖」吳育羣，他曬出了與王齊麟的合照，興奮直呼「這張我要裱框當傳家寶了啦哈哈」。

▲林育羣翻出兩年前與王齊麟的合照。（圖／翻攝自Instagram／lin_yu_chun_singer）

林育羣在文中透露，前兩年剛好偶遇到王齊麟，也藉此與對方留下合照。回憶起當年見面的場景，他先是跟對方說：「我都有看你比賽，有夠帥。」接著王齊麟一臉靦腆地回答，「我小時候也都看你歌唱比賽」，此話一出，莫名讓林育羣爆擊，「我傻眼，那時我們都是小時候啦」。

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▲「麟洋配」李洋、王齊麟昨（4日）奪下巴黎奧運羽球男雙金牌。（圖／路透）

此外，麟洋配在奪金後紛紛在社群發文，王齊麟曬出趴在球場上的照片，難掩興奮之情地表示，「到現在還覺得在做夢！不敢相信我們真的做到了」，而李洋則是貼出一手拿金牌，一手比五環標誌燦笑的照片，「最後一舞，這是送給你們的」。

▲李洋、王齊麟奪金後在社群寫下感想。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang、leeyang0812）

【林育羣全文】

喜麟洋配二度蟬聯奧運金牌得主

這兩個男人真的太帥了！！！

我在電視機前大尖叫啊啊啊啊啊。

真的是纏鬥到最後一刻欸

-

前一兩年有幸巧遇王齊麟還拍了合照！

這張我要裱框當傳家寶了啦哈哈～

-

記得我那時候跟他說：

「我都有看你比賽，有夠帥！」

王齊麟居然一臉靦腆地回我：

「我小時候也都有看你歌唱比賽」

我傻眼，莫名被爆擊

那時我們都是小時候啦