小賴攜手女團babyMINT！　發揮母愛精神共演高中生

▲ 小賴大展唱跳實力。（圖／必應創造提供）



記者翁子涵／台北報導

「Young新北 2024高級中等學校社團成果發表會」，近來邀請小賴賴晏駒、魏嘉瑩、女團babyMINT∞和饒舌詞王神經元攜手學生打造限定演出，小賴事前相當驚訝同學選了這首舞蹈難度相當高的歌曲，曾經是熱舞社的他認為自己在過程中一定會相當嚴格，但實際到看到做足準備的同學們後，讓他相當佩服，開心表示：「我可能要發揮我的母愛精神，照顧這些妹妹。」在看到學生們的演出後，他也大讚：「看到他們動作都記得很好，其實對他們很佩服。」

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▲▼ 小賴和babyMINT∞與學生共演。（圖／必應創造提供）



壓軸演出的魏嘉瑩則與新北高中流行音樂社組成限定演出《你好嗎？》，她也特別在練團時嘗試了不同的分段方式和同學們一起玩音樂，過程中讓她彷彿回到高中時期，玩得相當過癮，同學們的認真也讓她印象深刻，「同學都很認真準備演出，練團的時候看著他們打鬧、互嗆，覺得畫面非常熟悉。也看得出同學之間的感情非常好，希望大家可以在社團生活裡得到很精采的回憶！」

演出來到第二日，babyMINT∞與樹人家商流行舞蹈社演出她們的破億點擊歌曲《Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい》，魔性的音樂和舞蹈立刻讓全場沸騰，雖然已經正式出道，但babyMINT∞的成員幾乎都還是學生，年紀和同學們相差不遠，甚至同年。這次一起演出，雙方第一次排練都略顯緊張，笑說：「因為跟合演的同學年紀應該差不多，有種看到新同學想認識的心情，可是又很不好意思主動搭話，很微妙的心情，排練的感受好像和自己同學一起表演。」