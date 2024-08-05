木曜4超玩6大金剛合體　「全員客串《正港分局》」油頭坤達認不出

記者黃庠棻／台北報導

《關於我和鬼變成家人的那件事》衍生影集《正港分局》將在22日上線，今（5日）釋出正式預告，除了正港小隊原班人馬之外，「木曜4超玩」成員邰智源、KID 林柏昇、謝坤達、溫妮、泱泱 (吳泱潾)和阿部瑪利亞全員驚喜現身，以及歌手黃宣也首次跨界加入演出。

▲「木曜4超玩」成員客串《正港分局》。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Taiwan）

邰智源相隔十年再度回歸演出影集，竟成為「成語殺人魔（簡稱成魔）」，為了以正視聽大開殺戒，離奇殺人手法曝光，挑戰正港小隊中文程度；飾演分局長的馬念先豁出去，故意寫錯成語「殺一警百」希望引出連續殺人犯的兇手。

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▲馬念先故意寫錯字。（圖／Netflix提供）

「綜藝大哥」邰智源相隔十年再度回歸參演影集，坦言「這次演出最大的收穫就是我可以跟這群台灣最紅的、很優秀的年輕演員們一起合作，從這些優秀的演員身上學習到很多新的東西，也為我的演藝生涯中注入新的養份，我真的非常感謝他們！」

▲邰智源出演《正港分局》。（圖／Netflix提供）

除了木曜4超玩全員驚喜現身之外，歌手黃宣首度挑戰台劇，成為國文補教名師，風靡萬千女學生，而他「有頭髮」的新造型也驚喜曝光。他分享「很久沒以秀氣中長髮示眾了，希望大家有點心理準備，因為《正港分局》可說是21世紀最荒誕又刺激的作品之一，能跟那麼多優秀演員有精彩對手戲真的覺得非常過癮，而且在雙豪導演的帶領下更可以說是完全不需擔心！」

▲黃宣也在《正港分局》中演出。（圖／Netflix提供）