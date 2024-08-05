麟洋配摘金！王齊麟好友六月「沒看比賽」原因曝　向選手道歉了

記者黃庠棻／台北報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟4日以2比1擊退中國組合梁偉鏗、王昶，奪得金牌，同時也是奧運史上第一個完成連霸的羽球男雙組合。事實上，台灣演藝圈也有許多藝人喜愛羽球，其中私底下跟王齊麟是好友的女星六月（蔡君如）竟沒有收看精彩比賽，引起關注。

▲王齊麟在演藝圈內人緣非常好。（圖／翻攝自臉書／謝承均Angus Hsieh）

演藝圈內有許多明星都熱衷於打羽球，像是六月、李易夫妻、大牙和羽球教練夫妻、白家綺、吳東諺夫妻、亮哲、謝承均等人，他們私底下也跟王齊麟的感情不錯。其中，六月不時會跟王齊麟聚餐，先前也曾多次曬出合照。

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▲六月跟王齊麟有私交。（圖／翻攝自Facebook／蔡君茹六月）

只不過，「麟洋配」在4日晚間的摘金比賽，六月竟在社群網站上透露自己全程沒看，直到頒獎時才出現在電視機前，寫下「今晚值得了」、「我真的離開電視120分鐘」，後來更開心直呼「睽違了4年的金牌」。

▲六月沒看王齊麟、李洋比賽。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

原來，六月是覺得自己有「帶賽」體質，只要專心收看比賽，選手就會錯失贏的機會，她更分享了網友貼文「台灣人看奧運的共通點：選手失分都覺得是自己帶賽」，甚至跟周天成、林昀儒道歉，自認是因為自己看轉播，才讓兩人無法順利晉級。

▲六月跟選手道歉。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）