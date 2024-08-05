必比登名店「外場好眼熟」仔細看⋯竟是八點檔男星！顧客驚：0架子

▲蘇炳憲出現在天母某家餐廳，還幫店家做外場服務，拿著客人的外帶餐點。（圖／讀者提供／翻攝蘇炳憲臉書／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

日前有讀者在天母知名餐廳巧遇蘇炳憲，在八點檔《愛的榮耀》裡無業中的他，戲外閒暇到友人餐廳聊天聚會，看到顧客上門，還主動上前招呼幫忙，毫無明星架子，讓認出他的顧客十分驚訝。

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▲蘇炳憲幫忙查看訂位資訊帶位，空閒時就坐著跟老闆聊天。（圖／讀者提供）



讀者表示，7月26日晚上，到天母某家米其林必比登推薦餐廳吃飯，一位戴帽子男性過來接待，手腳俐落地收拾桌面、還幫忙帶位，一看這張臉有夠熟悉，竟然是男星蘇炳憲親自服務，有顧客買外帶餐點，蘇炳憲也幹練地遞上包裝好的餐食，非常熟悉整個外場服務流程。

蘇炳憲似乎跟店家一家是好朋友，空檔就自然地坐下，跟老闆話家常，當老闆去忙時，他就自己待著滑起手機，看起來非常自在。從他臉書也可以看到他時常提及這間店家，熱情幫朋友做宣傳。

▲看得出蘇炳憲跟店家是好麻吉，他曾多次在臉書宣傳店家。（圖／翻攝蘇炳憲臉書）



蘇炳憲在《愛的榮耀》裡角色很有草根性，劇裡一度是堂堂董座，卻遭兄弟、妻子背叛，如今無業中，但他有吳婉君跟陳又榕2位漂亮的女兒，也算是人人稱羨，只不過最近吳婉君劇裡失蹤，生活中屢屢發生怪事變故，仍舊保持著樂觀，角色十分討喜。

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