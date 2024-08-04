黃子韜被路人嗆「難怪徐藝洋不公開」！當場沉默石化　陸網爽：笑死

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星徐藝洋和老闆黃子韜緋聞傳了四年，終於前陣子公開承認戀情，由於倆人早已被拍到多次，每次都嘴硬不承認，男方甚至還為此嗆網友、罵粉絲，因此倆人戀情並不被陸網看好，每每登上熱搜都被酸爆。黃子韜自製節目《跟我走吧》，最新一集播出與路人互動的畫面，沒想到竟有人直接嗆黃子韜沒耐心「難怪她（徐藝洋）不公開」。

▲黃子韜被路人嗆。（圖／翻攝自微博）

最新一集《跟我走吧》中，黃子韜與徐藝洋一起向路人詢問問題，只見徐藝洋提醒黃子韜「你先問問人家分手多久」，怎料黃子韜一副著急的樣子跟口氣，路人女性也出言提醒「耐心」、「耐心」，黃子韜笑回「妳找的又不是我，妳管我耐不耐心」，怎料此時路人直接開大絕，小小聲地脫口「難怪她不公開」，讓黃子韜當場愣住、大傻眼，一旁徐藝洋則是笑到整個人彎下腰，說不出話。

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▲路人嗆黃子韜，他直接定在原地說不出話。（圖／翻攝自微博）

黃子韜被路人嗆的影片，很快就衝上了微博熱搜，大陸網友紛紛被逗樂，痛快留言「救命，我不行了，我笑死在這個42度的破天氣」、「路過的螞蟻都嫌棄他」、「但是人家粉絲是奧運冠軍全红嬋」、「都是安排的爆點」、「黃子韜直接定在原地了」，討論度超高。

點我看黃子韜被嗆片段