Ozone攻蛋前突掀內鬨！　「爆發激烈衝突」怒嗆：很討厭團員

▲Ozone演唱會後慶功。（圖／記者林敬旻攝）



記者翁子涵／台北報導

男團Ozone昨（3日）舉辦「World Top」台北小巨蛋演唱會，在慶功記者會上驚喜宣布，將在出道兩週年的9月13日當天數位上架首張正規專輯，更加碼預告在10月展開全台簽唱會，回想演唱會的難忘時刻，子翔坦承在高空皮條時險些失手，「還好一切順利完成，謝謝文廷讓我有機會達成新的成就，也順利完成精彩演出。」哲言分享，在搖滾樂團演出到〈憨人〉時，從台上往下看到現場一片手燈光芒，轉頭就看見團員們都投入其中，瞬間內心十分感動。

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▲▼Ozone坦言開唱前爆發爭吵。（圖／記者林敬旻攝）



佳辰說：「很開心可以邀請到心湄姐擔任演唱會嘉賓，謝謝心湄姐陪著我們完成了非常好玩且寶貴的經驗。」煥鈞則是對自己的特技演出印象深刻，身為演唱會最忙成員，他加碼苦練殘影棒和POI，很擔心發生漏接和POI卡住等失誤，幸好演唱會上完美演出，讓他沒有留下遺憾；祖安則難忘大跳社群舞力時刻，「短時間內要學完很多舞蹈，還要記得走位，我們花了很多心思安排。」文廷表示，最難忘是在高空皮條演出時，有一個動作是會飛出舞台，他看到坐在第一排的姊姊用驕傲和肯定的眼神看著他。

演唱會尾聲，Ozone一一感性告白，與粉絲分享這段期間的真心話，全員哽咽落淚，子翔說：「這陣子我們都長大了，長大的過程很辛苦，很高興身邊有團員一起克服、一起解決。」哲言則是坦承密集排練的這兩個月「很討厭Ozone的成員」，他話還沒說完，眼淚就掉下來，「為了這場演唱會，大家壓力很大，講話很衝，很多爭吵，我情緒不好講的話真的很傷人，這時我也很討厭我自己…」但也因此更了解彼此，感情反而更好；佳辰還透露演出前兩天跟文廷吵架，直到演唱會當天早上終於和好。

煥鈞坦承因為身兼樂團組和特技組的演出，幾乎分身乏術，有一天練習到手指磨掉一層皮，回家時家人幫他擦藥讓他忍不住激動情緒崩潰大哭，不過昨晚的演出讓一切付出都值得；祖安感性地說，今天是爸爸跟阿嬤第一次到現場看他演出，「在夢想的道路上花了很多心力，沒有那麼多時間能夠陪伴家人，但家人們一路上默默支持著我，很對不起也謝謝你們、我愛你們。」文廷也哽咽分享，去年夢到阿嬤坐在小巨蛋舞台左邊觀眾席看他表演，今晚相信阿嬤也在看著他，且所有家人都來了，讓他一想到就紅了眼眶，成員真情流露，讓台下粉絲跟著落淚。

