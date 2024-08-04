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麟洋配今晚搶金對手太帥！　「高顏值零死角」球場照被挖

記者王靖淳／綜合報導

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋2日以2比1擊敗丹麥組合，今（4）日將對戰中國組合梁偉鏗、王昶挑戰金牌戰。為此，作家范綱皓就透過Threads發文分享自己對這場比賽的看法，同時也在文中附上王昶的獨照表示：「愛死！」

▲王齊麟。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang）

▲「麟洋配」金牌戰將對上中國排名第一的王昶。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang）

范綱皓在文中附上3張王昶在球場上的照片提到，儘管國家榮譽至上，他仍無法忽視個人情感，「國家之前，無兒女之情！」同時也表示，他會為「麟洋雙寶」加油，希望他們能在比賽中奪得金牌，展現台灣羽球的實力。透過范綱皓分享的照片可見到，王昶身穿黑色與藍色相間的運動服，他右手握著羽球拍，左手輕撫頸部，似乎是在調整狀態或稍作休息。

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▲王齊麟。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang）

▲范綱皓（圖／翻攝自Threads／kanghao_0720）

▲作家范綱皓透過Threads發文。（圖／翻攝自Threads／kanghao_0720）

在其他張照片中，王昶嘴裡輕咬著金牌，臉上露出自豪的笑容，他用左手指向金牌，似乎在慶祝自己的勝利與成就。為此，一連串的照片在曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚，不少人紛紛留言表示「有實力靠臉吃飯，金牌我們就收下了」、「王昶得銀牌，我再來好好安慰安慰他」、「他的膚色白白淨淨，五官精緻，很適合銀色配飾（銀牌）」，就連范綱皓也現身留言打趣寫道：「我也會一起安慰他。」

▲（圖／翻攝自Instagram／kanghao_0720）

▲作家范綱皓分享王昶的照片。（圖／翻攝自Instagram／kanghao_0720）

麟洋配的冠軍賽將在今（4）日晚間9時登場，對上目前排名與世界第1的中國組合梁偉鏗、王昶爭金牌，雙方生涯共交手過5次，麟洋配以2勝3敗略居下風，不過前一次在全英公開賽地對決是由李洋、王齊麟勝出。為此，台灣不少球迷也蓄勢待發，期待「麟洋配」能為台灣摘下金牌。

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巴黎奧運, 王齊麟, 李洋, 王昶

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