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土耳其射擊大叔爆紅全球！親回「零裝備」原因…比賽不接電話除了她

記者陳芊秀／綜合報導

巴黎奧運眾多賽事登場，其中來自土耳其的51歲射擊選手迪凱齊（Yusuf Dikeç），在男女混合團體10公尺空氣槍的比賽中，一身簡單T恤配耳塞出戰，最後勇奪銀牌為國爭光，還爆紅全球。他被日網稱為「無課金大叔」，回國後接受專訪，也親自看了網上強人的畫作，露出帥氣笑容。

▲▼迪凱齊（Yusuf Dikeç）。（圖／翻攝自IG）

▲土耳其射擊大叔迪凱齊（Yusuf Dikeç）為國家奪奧運銀牌。（圖／翻攝自IG）

迪凱齊出賽奧運，戴著眼鏡，身穿國家隊T恤，只有配耳塞，一手插入口袋，與其他選手滿身裝備成強烈對比，最後舉槍還射出逼近靶心的紀錄，驚艷全球觀眾，比賽畫面在網路瘋傳，日網形容「好像看到《城市獵人》冴羽獠」，一夜眾多網路高手紛紛繪製動漫肖像畫。而他接受土耳其官媒《安納杜魯新聞社》（Anadolu Ajansı）專訪，提到零裝備變熱門話題，坦言道：「我從未預料到會引起如此大的反響。我們像往常一樣進入射擊位置，進行射擊。這不僅是我的成功，也是土耳其共和國的成功……。」他表示，每個射手都有適合自己身體構造的姿勢，「那是我感到最舒適、身體能夠保持最穩定的位置。雖然表面上看起來很平靜，但其實內心波濤洶湧。」

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▲▼迪凱齊（Yusuf Dikeç）。（圖／翻攝自IG）

▲迪凱齊射擊時零裝備，手插口袋：「那是我感到最舒適、身體能夠保持最穩定的位置。」（圖／翻攝自IG）

此外，迪凱齊9歲女兒也在訪問現場，父女倆一同接受訪問。他形容女兒巴沙（Başak）是生命中最重要的人，而且每次出賽，女兒總會提供戰術的建議，通常他為了比賽，要集中精神不會接電話，但是比賽前一天會與女兒通電話，得到孩子的鼓勵。

沒想到射擊姿勢如此受到矚目，迪凱齊說，自己28歲開始運動員生涯，已經努力了24年，盼望年輕人加入運動行列，「重要的不是你多麼想要某樣東西，而是為了得到你想要的東西所付出的努力」。他更親自滑X上網友為他畫的肖像，邊看邊笑，直說感謝大家，更強調希望大家不要記住他的名字，而是為自己國家土耳其感到高興，謙虛態度在網友心中又更加分了。

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