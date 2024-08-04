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媽媽洗腎後「變了」　劉曉憶心疼揭照顧者心聲

記者許逸群／台北報導

失智症議題的大愛劇《你好，我是誰2》演員寇世勳、劉曉憶、傅小芸，還有寇世勳飾演的醫師曹汶龍本人，日前南下宣傳，到了「臺南大愛之友感恩音樂會」跟粉絲朋友見面。本身為「照顧者」的劉曉憶也在分享時有感而發地透露，「既然發生了就要面對。」

▲大愛劇《你好，我是誰2》。（圖／寇琬婷攝影）

▲《你好，我是誰2》演員傅小芸、寇世勳與劉曉憶。（圖／寇琬婷攝影）

《你好，我是誰2》是一個完全以失智症做為戲劇主軸的電視劇，寇世勳說：「做（拍）這個戲是一個功德。」他透露自己一個非常要好的朋友，去年檢測出來是輕度的失智症，全家都從世界各地趕回台灣，「因為家裡準備打仗，要準備怎麼照顧。」

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寇世勳演出真人紀實劇，他說不是傳記，不需要長得很像「那我犧牲很大」。寇世勳透露，醫師曹汶龍為了失智症「跑到腰都出毛病了還在跑」，而他就是要把這樣的精神表達出來，「如果有見過曹爸的人，就會覺得（演得）很像，這是我要演這個角色要把握住的地方」。

▲大愛劇《你好，我是誰2》。（圖／寇琬婷攝影）

▲劇組到「臺南大愛之友感恩音樂會」跟粉絲朋友見面。（圖／大愛電視提供）

劉曉憶有感而發地說「因為失智者當下可能不知道（病程），但是照顧者是從頭到尾都非常清楚，受的壓力不會比失智症的人少。」劉曉憶本身也是照顧者，因為媽媽孔蘭薰要洗腎幾乎都坐在輪椅上，人變得不太活潑，她看得心裡難過，但在媽媽面前不能表現出來，不斷鼓勵媽媽趕快好起來，再開演唱會。

劉曉憶的做法就跟她在劇中面對失智症的態度一樣，「既然發生了就要面對它，才能看清楚該怎麼做，才能跟家人能更好相處，才能化解不舒服的地方。」劉曉憶說馮凱導演導戲，把每個細節都拍得非常絲絲入扣，真的會讓人想一天就把23集都看完。

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