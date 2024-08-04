賈斯汀酒駕拒絕認罪！　律師辯「沒喝醉」法官開轟：不負責任

記者黃皓瑋／綜合報導

出身自團體「超級男孩」的美國男星賈斯汀（Justin Timberlake），6月因涉嫌酒駕在紐約被逮捕，日前他首度出席聽證會，堅稱自己沒有違法酒駕。另一方面，他的律師先前公開表示賈斯汀「沒有喝醉」，還反咬警方辦案時「犯了很多錯」，對此法官也當庭直言「不負責任」。

▲賈斯汀（左）日前出席酒駕案聽證會，堅稱自己沒有犯罪。（圖／達志影像）

賈斯汀的酒駕案件於2日舉行第2次聽證會，據外媒《In Touch》報導，賈斯汀上次因為赴波蘭開演唱會並未出席，這次他則透過視訊會議參與。此次聽證會中，賈斯汀除了被吊扣駕照，法官也針對律師先前的公開言論開轟「不負責任」，並警告律師若再做出類似發言，將對他實施禁言令。

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▲▼賈斯汀先前因開車闖紅燈、偏離行車道被警方攔下。（圖／達志影像）



賈斯汀於紐約時間6月17日晚間，與朋友聚餐後駕車返家時，因闖紅燈、未在行車道內行駛而遭警方攔下，據在場的警方透露，賈斯汀當時「渾身酒氣、語速變慢、步伐不穩」，在清醒測試中也表現不佳。賈斯汀被捕時坦言自己的確有喝酒，不過「只喝了一杯馬丁尼」，事後律師也稱他「沒喝醉」，並直言警方逮捕他「是個錯誤」，引發爭議。

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