趙露思爆五官全變了！無P對比照曝光　她直播「超痛1舉動」惹心疼

記者田暐瑋／綜合報導

25歲女星趙露思是「95後陸劇小花」，2023年靠著《偷偷藏不住》攀上事業巔峰，近來卻捲入「整型疑雲」，原本臉部圓潤討喜，被指出眼睛、鼻子及臉部都和過去有差異，引來大批網友熱議，但粉絲出面抱屈，直指是工作室修圖修過頭，才害趙露思背了黑鍋，並PO出無P側拍照幫忙證明清白，她本人在直播中狂捏自己臉，似乎是為了洗清謠言。

▲趙露思遭疑整形。（圖／翻攝自趙露思微博）



趙露思過去長相甜美可愛，圓圓大眼配上略帶有嬰兒肥的臉頰，成了她的招牌，近日卻被指出長相進化，不只變成瓜子臉，眼形從原本的小鹿眼變成性感貓眼，鼻子也高挺許多，因而遭質疑是在臉上動刀，甚至連為大品牌代言的照片也被酸廉價。對此，粉絲看不下去出面解釋，趙露思正與陳偉霆合作新戲《許我耀眼》，飾演的女主角許妍是千金大小姐，為了配合角色形象大幅減重及改變妝容，才導致外貌看起來有明顯的不同。

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▲趙露思在新戲飾演千金小姐，日前上直播大力忍痛刮臉試圖洗清謠言。（圖／翻攝自微博）



即便粉絲代為澄清，仍有部分網友不買單，而面對外界的猜疑，趙露思近日現身直播活動時，趁著介紹臉部產品時大力揉自己的臉，試圖打破整形傳言，令粉絲心疼。有粉絲要求趙露思工作室不要再替她過分修圖，提出5聲明怒斥：「趙露思靠自己辛辛苦苦減下來的體脂和形態，被你們的鬆弛打敗，被你們毫無責任心毀壞。」並PO出粉絲自己拍的無修圖照，來證明趙露思並無整形，一切都是美顏APP惹禍。

▲粉絲PO出趙露思官方照和粉絲拍攝的無修圖照片對比。（圖／翻攝自微博）