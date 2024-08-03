國師唐綺陽也聲援林郁婷！列3點大讚「如同台灣被打壓仍是發光主角」

記者劉宛欣／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷於巴黎奧運邁進8強，但近期她的性別遭《哈利波特》作者JK羅琳以及外媒影射攻擊，台灣各界紛紛發聲支援力挺，有著「國師」封號的星座專家唐綺陽也在3日晚間發文大讚「林郁婷超棒」，列出3點聲援直呼「跟台灣一樣，再怎樣被打壓依然是發光的主角」。

▲唐綺陽公開聲援林郁婷。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

唐綺陽除了鑽研星座之外，平時也經常不吝發表時事看法，3日晚間她發文支持寫下「林郁婷超棒」，認為林郁婷接連被「世界級大咖」包含羅琳、川普、馬斯克點名「霸凌」，依然能夠扛住壓力，站在奧運舞台上穩定發揮實力。

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唐綺陽接著列出3點聲援林郁婷，首先表示「 面對欺凌沒有第二條路，只能自己堅強，唯有扛住壓力正常發揮，才有機會打對方臉」，接著提到林郁婷陷入性別爭議、遭到惡意霸凌，卻仍勇敢回擊「就當他們怕我」，唐綺陽附和表示「沒錯，正因她令人恐懼，別人只能出此下策，沒錯，被霸凌正因夠強大啊，如果很弱，長怎樣都不會有人理」。

▲林郁婷不畏外界質疑，闖入八強戰。（圖／中華奧會提供）

最後，林郁婷被針對而承受極大壓力，唐綺陽分析指出「被多少人關注、被多大咖點名，就代表多值得關注、有多大影響力，現在的郁婷，是議題主角，也被全世界矚目，就跟台灣一樣，再怎麼被打壓依然是發光的主角，好事」，還不忘再度為林郁婷打氣直喊「林郁婷加油、台灣加油！」

唐綺陽臉書全文如下：

林郁婷超棒

被世界級大咖點名霸凌（羅琳、川普、馬斯克），壓力這麼大，林郁婷在世界級舞台、被全世界矚目下，依然能穩定發揮。

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1. 面對欺凌沒有第二條路，只能自己堅強，唯有扛住壓力正常發揮，才有機會打對方臉。



2.霸凌在占星歸八宮、天蠍，也管性別議題、他人惡意、遭遇危機，郁婷都遇到了。那惡意何來？郁婷說得很好：「就當他們怕我」，沒錯，正因她令人恐懼，別人只能出此下策，沒錯，被霸凌正因夠強大啊，如果很弱，長怎樣都不會有人理。



3.射手座現在雖「被火、木星雙子針對」（作家jk羅琳、雙子川普、亂講話的馬斯克，和八卦媒體），壓力山大，但七宮也是「鏡子」，被多少人關注、被多大咖點名，就代表「多值得關注」、「有多大影響力」，現在的郁婷，是議題主角，也被全世界矚目，就跟台灣一樣，再怎麼被打壓依然是發光的主角，好事。

郁婷加油，台灣加油