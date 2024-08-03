超地獄！阿吉仔唱一半被拱「16蹲」　自爆重摔「後腦著地」緊急送醫

▲阿吉仔現身受訪。（圖／記者翁子涵攝）



記者翁子涵／高雄報導

「真愛秀・藍寶石大歌廳」今晚（3日）在高流熱鬧登場，主持人胡瓜、歐漢聲、賴慧如、邵大倫共組藍寶石限定模仿團PK迎接金曲歌王阿吉仔，邵大倫先用椅子「背」阿吉仔隆重出場，2人還上演「少揹老」合唱〈同心走同路〉，逗得台下觀眾笑樂不可支。

而在旁的主持人胡瓜還「火上加油」使出「地獄梗」要阿吉仔學一下目前最流行的「16蹲」舞步，結果下一秒就CUE邵大倫先行示範，只見邵大倫不僅現場大跳16蹲，最後還揹阿吉仔退場，堪稱今年藍寶石最佳「體力活」擔當，而主持群加碼與阿吉仔合唱招牌歌〈命運的吉他〉，滿滿的歡樂綜藝笑料掀起全場第一波高潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

受訪時，談及身體狀況，阿吉仔笑開懷表示：「還可以，老天爺對我很眷顧，前一陣子跟40幾歲的去健康檢查，醫生說你60幾歲骨質跟年輕人一樣，聽了太爽了。」黃西田則爆料當年阿吉在板凳上唱高凌風的歌曲時，因沒扶好當場摔倒，後腦著地，緊急送醫，阿吉仔也回憶表示：「一摔下去摔到後腦，眼睛突然全黑掉，腦震盪。」

不過看完醫生後，他就馬不停蹄趕去晚上的秀場晚出，阿吉仔敬業地表示：「藝人就是這樣，當你碰到什麼事情，那是你家的事情，觀眾花錢來看表演最大，不管怎樣都要以舞台為主。」對於「真愛秀・藍寶石大歌廳」重現當年盛況，他也感性表示：「很多藝人都是從台北紅起來的，高雄的就是豬哥亮跟我，所以沒有藍寶石，就沒有今天的阿吉仔，所以我今天很感動，從我當歌星後，就以藍寶石為家、為榮，內心真的很感動，也是高雄人的福氣。」