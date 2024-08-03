還在巡演中…搖滾天團宣布退休！　史密斯飛船嘆：主唱聲音不行了

記者黃庠棻／台北報導

美國硬式搖滾天團史密斯飛船（Aerosmith）在1969年出道，至今已經超過50個年頭，2016年時高調率先宣布解散，並在2017年將舉行告別巡演，主唱主唱史蒂芬泰勒（Steven Tyler）當時說道「時候到了」，今（3）日更在社群媒體上直接公佈了「退休」消息，引起熱議。

▲史密斯飛船宣布巡演退休。（圖／翻攝自Instagram／aerosmith）

史密斯飛船透過官方Instagram發文，先是感謝陪伴了他們50年的歌迷，正因為有粉絲的支持，才讓他們在搖滾樂壇上締造了許多歷史，寫下「能成為你們生命的一份子，是我們的榮幸」，不管是在小場地演出，還是在巡演上，都讓們的聲音留在你們的生命裡。

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▲史密斯飛船宣布巡演退休。（圖／翻攝自Instagram／aerosmith）

儘管史密斯飛船想要持續透過表演為觀眾帶來火花，但作為主唱的史蒂芬泰勒嗓音卻出現問題，因為聲帶受傷的關係，他已經接受好幾個月的治療，就算請來最專業的團隊，還是無法讓他的聲音完全地康復，他們無奈地寫下「我們必須做出最艱難、心碎卻是非常必要的決定，就是從巡演中退休」。

▲史密斯飛船宣布巡演退休。（圖／翻攝自Instagram／aerosmith）

在巡演期突然宣布退休，史密斯飛船的粉絲都相當震驚且心疼，目前還有幾場演唱會尚未舉行，樂團也強調票券的部分都可以進行退票，甚至在特定網站上會自動退款，不需要多做其他程序。