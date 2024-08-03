子瑜後台見到她就哭出來！　ELKIE也想哭：我像姐姐一樣安慰她

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團CLC成員ELKIE（莊錠欣）3日出席傳愛大使，希望喚醒更多的人心中愛與被愛的力量，參與公益的過程，讓大家可以通過不同方式去感受並傳達愛的環境。而她日前才剛去橫濱參加好友子瑜所屬團體TWICE的演唱會，閨蜜子瑜在後台淚崩，她則透露小小幕後，「看到子瑜哭，我自己也會想哭」，不過她就像個大姐姐般安慰著好友，展現好友誼。

▲ELKIE剛看完TWICE演唱會，行程滿檔，3日就在台灣出席記者會。（圖／小樹傳愛協會提供）



ELKIE日前飛到日本看TWICE演唱會、探好姐妹周子瑜的班，還穿著TWICE的週邊T恤，和子瑜一起以姐妹裝合拍跳舞影片，她說，這首歌子瑜本來就很喜歡會唱也會跳，拍了二次就完成了。在觀賞演唱會的過程中，她看到好友子瑜在台上哭，「我看到子瑜哭，我自己也會想哭」，演唱會結束後，在後台時，子瑜一見到她又哭了起來，她笑喊「我就像個姐姐一樣，安慰她別哭了，我們還要拍照呢。」

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▲▼ELKIE透露子瑜在後台見到她就哭出來了，她幽默地安慰好友「我們還要拍照呢」。（圖／翻攝自ELKIE IG、小樹傳愛協會提供）



3日出席傳愛記者會，ELKIE對於關懷偏鄉孩童的教育和成長特別有感觸，「每一個孩子都有接受優質教育的權利，無論他們來自何地」。9歲就出道在香港TVB拍攝港劇的她，自己也是經歷了一邊學習，一邊體驗自己的興趣，從小就喜歡表演的她，能夠演戲，覺得很新奇，但對於課業部分雖然就比較遺憾，功課成績不是這麼理想，但即便16歲就又到韓國當練習生，也沒有因此就中斷學習，而是把握住每一次的學習機會，無論是充實自己的專業、語言等知識。

她近期忙著宣傳迷你實體專輯《#EK》，10月份也會展開一連串的巡迴演出，11月3日更會在台北舉辦自己的專場音樂見面會，迷你實體專輯《#EK》已正式上架誠品及五大唱片行。