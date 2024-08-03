ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

子瑜後台見到她就哭出來！　ELKIE也想哭：我像姐姐一樣安慰她

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團CLC成員ELKIE（莊錠欣）3日出席傳愛大使，希望喚醒更多的人心中愛與被愛的力量，參與公益的過程，讓大家可以通過不同方式去感受並傳達愛的環境。而她日前才剛去橫濱參加好友子瑜所屬團體TWICE的演唱會，閨蜜子瑜在後台淚崩，她則透露小小幕後，「看到子瑜哭，我自己也會想哭」，不過她就像個大姐姐般安慰著好友，展現好友誼。

▲▼ 子瑜後台見到她就哭出來！　ELKIE也想哭：我像姐姐一樣安慰她。（圖／小樹傳愛協會提供）

▲ELKIE剛看完TWICE演唱會，行程滿檔，3日就在台灣出席記者會。（圖／小樹傳愛協會提供）

ELKIE日前飛到日本看TWICE演唱會、探好姐妹周子瑜的班，還穿著TWICE的週邊T恤，和子瑜一起以姐妹裝合拍跳舞影片，她說，這首歌子瑜本來就很喜歡會唱也會跳，拍了二次就完成了。在觀賞演唱會的過程中，她看到好友子瑜在台上哭，「我看到子瑜哭，我自己也會想哭」，演唱會結束後，在後台時，子瑜一見到她又哭了起來，她笑喊「我就像個姐姐一樣，安慰她別哭了，我們還要拍照呢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼▲▼ 子瑜後台見到她就哭出來！　ELKIE也想哭：我像姐姐一樣安慰她。（圖／小樹傳愛協會提供、翻攝自ELKI IG）

▲▼ELKIE透露子瑜在後台見到她就哭出來了，她幽默地安慰好友「我們還要拍照呢」。（圖／翻攝自ELKIE IG、小樹傳愛協會提供）

▲▼ 子瑜後台見到她就哭出來！　ELKIE也想哭：我像姐姐一樣安慰她。（圖／小樹傳愛協會提供）

3日出席傳愛記者會，ELKIE對於關懷偏鄉孩童的教育和成長特別有感觸，「每一個孩子都有接受優質教育的權利，無論他們來自何地」。9歲就出道在香港TVB拍攝港劇的她，自己也是經歷了一邊學習，一邊體驗自己的興趣，從小就喜歡表演的她，能夠演戲，覺得很新奇，但對於課業部分雖然就比較遺憾，功課成績不是這麼理想，但即便16歲就又到韓國當練習生，也沒有因此就中斷學習，而是把握住每一次的學習機會，無論是充實自己的專業、語言等知識。

她近期忙著宣傳迷你實體專輯《#EK》，10月份也會展開一連串的巡迴演出，11月3日更會在台北舉辦自己的專場音樂見面會，迷你實體專輯《#EK》已正式上架誠品及五大唱片行。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

推薦閱讀

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

葉安婷再度反擊 傷害已造成　絕對要告對方到底

葉安婷再度反擊 傷害已造成　絕對要告對方到底

林莎在沖繩拍全裸寫真　聞李易失業驚絕對不可能

林莎在沖繩拍全裸寫真　聞李易失業驚絕對不可能

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

葉安婷再度反擊 傷害已造成　絕對要告對方到底

林莎在沖繩拍全裸寫真　聞李易失業驚絕對不可能

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

子瑜, ELKIE

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鄭中基下月高雄開唱　突宣布「離開歌壇」還開除經紀人！
  2. 子瑜後台見到她就哭出來！　ELKIE也想哭：我像姐姐一樣安慰她
  3. 李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動
  4. 尪動脈破裂險死…澳洲ICU被當「吸毒仔」　賭王千金何超儀全說了
  5. 李晧禎曬「飯店私照」大秀S型身材　躺床手捧小臉害羞嘟嘴
  6. 吳亦凡突瘋傳「二審法院座位」賣票！最貴1張3萬…網抓包：沒常識
  7. 林志玲畫「多啦A夢麥克風」送尪！AKIRA《哥哥4》放閃：她給我很多愛
  8. 葉安婷再度反擊 傷害已造成　絕對要告對方到底
  9. Joeman實測特斯拉AI自駕「遇突發狀況」！驚悚過程曝　他嚇壞：好恐怖
  10. 梁文音直播一半「大咖天后突連線」！　她差點哭出來：不可能吧

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366