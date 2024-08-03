遭JK羅琳兩度開砲　金曲歌后深夜發聲力挺林郁婷：別人無法體會

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遭JK羅琳兩度開砲　詹雅雯深夜發聲力挺林郁婷：別人無法體會

記者蔡琛儀／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷於巴黎時間2日在巴黎奧運女子拳擊57公斤級16強賽出賽，對上烏茲別克好手圖爾迪別科娃(Sitora Turdibekova)，但林郁婷近期飽受有心人士以性別議題攻擊，她頂著賽事壓力，又有輿論批評，令全台觀眾都心疼不已，好在林郁婷挺過壓力，順利擊敗對手邁進8強，連金曲歌后詹雅雯都忍不住發文為她喝采。

▲▼「台灣女拳王」林郁婷。（圖／路透）

▲▼台灣女拳手林郁婷近日遭JK羅琳等人質疑性別爭議。（圖／路透社提供）

▲JK羅琳曾在推特上轉發關於歧視跨性別的文章掀起爭議。（圖／路透社提供）

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詹雅雯發文心疼林郁婷：「辛苦的成長，奮鬥的過程，受人爭議的眼光⋯這是別人無法體會的艱辛，你做到了，了不起，真的了不起。」她也說：「自己的人生自己爭取，不只奧運⋯你的人生早已掛滿金牌。」為林郁婷的表現大力讚嘆。

事實上，《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）近日突然在X轉發外媒《衛報》報導，質疑包括中華隊林郁婷、阿爾及利亞隊哈利夫等人的性別爭議，並寫：「什麼時候才能結束這種瘋狂？等到有女拳擊手為此受到危及生命的傷害？」後又發文改稱選手可能是「性發展障礙（雙性人）」，並指責「無法改變出生方式，但可以選擇不要作弊」，又引起輿論譁然。

▲▼詹雅雯遭網路性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／詹雅雯 Y.W）

▲詹雅雯。（圖／翻攝自Facebook／詹雅雯 Y.W）

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