王齊麟挺進奪牌戰「女友維基被改成教練」！　她一查笑翻秒標記本人

記者王靖淳／綜合報導

奧運金牌羽球國手王齊麟、「樂天女孩」陳詩媛（十元）在今年4月雙雙認愛，小倆口平時會在社群隔空放閃，每每互動都引發粉絲討論及關注。然而，最近就有網友在上網查詢王齊麟的維基百科頁面時，突然注意到教練部分的內容，並被其中一個細節逗樂，事後也將截圖畫面分享到Threads上，貼文一出，立即引發討論。

▲陳詩媛、王齊麟經常隔空放閃。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

原PO在文中寫道：「在查王齊麟的維基，突然發現教練的那個部分⋯⋯⋯⋯為什麼是十元啦！笑瘋。」她的發現迅速引起了其他網友的興趣，大家紛紛前往維基百科的頁面查看，並在貼文下方留言分享自己的笑點和看法，就連樂天女孩張雅涵在滑到這篇貼文後，都忍不住標記陳詩媛的社群帳號，要對方趕快來看，讓不少網友紛紛感到哭笑不得。

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▲網友發現王齊麟的維基百科上顯示女友是教練。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

事實上，羽球國手王齊麟、李洋在巴黎奧運賽事中，挺進4強，今（2）日進入奪牌賽，其中，王齊麟在出發之前，和女友陳詩媛拍攝了一段影片，當時被問到是否會教女友打羽球時，他認為當然要，「奧運金牌女朋友不會打球，能看嗎！」讓對方瞬間無言以對，不過接著他卻表示，自己在教學過程中絕對不會罵女友，並甜蜜喊話：「愛的教育。」小倆口的互動曝光後，立即閃瞎大批網友。