日劇《9 Border》成長過程有迷惘　代表你正在探索自己的內心聲音

文／女子學

「逢九必衰」，大家應該都有聽長輩說過，逢九之年不要過生日、不要結婚，要低調一點吧？這樣的習俗說法是因為「九」代表了人生關卡，而在這個階段人們也會開始認真思考未來，而做出重大決定。

日劇《9 Border》講述分別處於19歳、29歳、39歳的大家庭三姐妹，因父親突然失蹤，而重聚一個屋簷下，面臨人生轉折點「9界線」的她們，在追尋自我的人生考驗中，互相扶持，並試著與焦慮共存，漸漸地在成長道路上，找到屬於自己的幸福模樣。

▲日劇《9 Border》。（圖／TBS，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「本以為年紀越大能越隨心所欲，實際上卻是慢慢遠離自己想做的事。」

小時候，我們總是想要快快長大，因為這樣才能去做自己想做的事，但長大了之後，生活的現實讓我們發現這一切，並不是如自己所想那般簡單。「只要賺了錢，就可以做想做的事了」，你是否也有這樣想過呢？當我們越想賺錢來達成自己的夢想或興趣，卻越容易陷入迷惘的迴圈，漸漸地「賺不到錢」成了我們無法做自己喜歡的事的藉口，隨之就覺得生活好空虛，自己也開始越來越焦慮。

「但實際到了這年紀時卻一無所有，甚至不知道自己想做什麼，想要什麼。其實就像你說的，我很寂寞。」在職場上努力不懈的七苗（川口春奈飾）開始審視自己的生活，之後選擇辭職，在停下腳步的這段期間去實現自己的心願清單，像是去享受花瓣浴焗桑拿排毒，那全然放鬆的感覺令人羨慕不已。人在成長過程有迷惘，就代表你正在探索自己的內心聲音，其間或許令人疲憊，但只要適時透過達成一些小目標來獲得持續下去的力量，就會越來越接近自己的原始樣貌。

「因為一無所有，只活在此刻當下。」

「為什麼你看起來那麼幸福啊？」七苗不解地問著洸太郎（松下洸平飾），而洸太郎如此回應她。發生意外，導致失去記憶的洸太郎，在忘了自己是誰的同時，也放下過往的一切，一無所有的他，能做的就接受現況，這也是他之所以可以活得自在，看起來很幸福的原因。

有時候，我們總認為幸福遙不可及，好像別人所擁有的一切都是最好的，於是也就不停地追求與他人相同的樣子，就像七苗那般事業有成，六月的婚姻美滿等。但這一切真的都是表面上看起來的那麼美好嗎？其實七苗在忙碌工作中，失去了自我，不知道自己到底喜歡什麼，而六月以為的美滿婚姻，卻因丈夫出軌面臨崩塌。

幸福沒有我們想像的那麼難，《9 Border》中告訴了我們幸福不是被社會所定義的，而是自己去用感受的，那怕是再微小枝末的事情，都有可能是走向幸福的關鍵。此刻，若是你正在面對一些難解的關卡時，試著去做洸太郎對七苗所說出的暖心回覆：「不知道該怎麼做的時候，就好好地過好今天吧。」凡事不要想太多，好好地過完當下，或許就能迎刃而解。

「但我了解每個階段的你。每個階段，你都是很好的人。」《9 Border》雖然是女性群像劇，但劇中傳達的「幸福」議題，希望每個人都能感受到，只要我們能了解自己是誰，在善待自己的同時，就能遇見幸福。

延伸閱讀

「逢九」必衰？心理師洪培芸教你 4 招重新認識自己，擺脫社會共識的集體壓力

孫藝珍領銜主演！《三十九》：屬於三十逢九的焦慮徬徨，直面死亡後看見的生命價值。

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。