ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

日劇《9 Border》成長過程有迷惘　代表你正在探索自己的內心聲音

文／女子學

「逢九必衰」，大家應該都有聽長輩說過，逢九之年不要過生日、不要結婚，要低調一點吧？這樣的習俗說法是因為「九」代表了人生關卡，而在這個階段人們也會開始認真思考未來，而做出重大決定。

日劇《9 Border》講述分別處於19歳、29歳、39歳的大家庭三姐妹，因父親突然失蹤，而重聚一個屋簷下，面臨人生轉折點「9界線」的她們，在追尋自我的人生考驗中，互相扶持，並試著與焦慮共存，漸漸地在成長道路上，找到屬於自己的幸福模樣。

▲日劇《9 Border》。（圖／TBS，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「本以為年紀越大能越隨心所欲，實際上卻是慢慢遠離自己想做的事。」

小時候，我們總是想要快快長大，因為這樣才能去做自己想做的事，但長大了之後，生活的現實讓我們發現這一切，並不是如自己所想那般簡單。「只要賺了錢，就可以做想做的事了」，你是否也有這樣想過呢？當我們越想賺錢來達成自己的夢想或興趣，卻越容易陷入迷惘的迴圈，漸漸地「賺不到錢」成了我們無法做自己喜歡的事的藉口，隨之就覺得生活好空虛，自己也開始越來越焦慮。

「但實際到了這年紀時卻一無所有，甚至不知道自己想做什麼，想要什麼。其實就像你說的，我很寂寞。」在職場上努力不懈的七苗（川口春奈飾）開始審視自己的生活，之後選擇辭職，在停下腳步的這段期間去實現自己的心願清單，像是去享受花瓣浴焗桑拿排毒，那全然放鬆的感覺令人羨慕不已。人在成長過程有迷惘，就代表你正在探索自己的內心聲音，其間或許令人疲憊，但只要適時透過達成一些小目標來獲得持續下去的力量，就會越來越接近自己的原始樣貌。

「因為一無所有，只活在此刻當下。」

「為什麼你看起來那麼幸福啊？」七苗不解地問著洸太郎（松下洸平飾），而洸太郎如此回應她。發生意外，導致失去記憶的洸太郎，在忘了自己是誰的同時，也放下過往的一切，一無所有的他，能做的就接受現況，這也是他之所以可以活得自在，看起來很幸福的原因。

有時候，我們總認為幸福遙不可及，好像別人所擁有的一切都是最好的，於是也就不停地追求與他人相同的樣子，就像七苗那般事業有成，六月的婚姻美滿等。但這一切真的都是表面上看起來的那麼美好嗎？其實七苗在忙碌工作中，失去了自我，不知道自己到底喜歡什麼，而六月以為的美滿婚姻，卻因丈夫出軌面臨崩塌。

幸福沒有我們想像的那麼難，《9 Border》中告訴了我們幸福不是被社會所定義的，而是自己去用感受的，那怕是再微小枝末的事情，都有可能是走向幸福的關鍵。此刻，若是你正在面對一些難解的關卡時，試著去做洸太郎對七苗所說出的暖心回覆：「不知道該怎麼做的時候，就好好地過好今天吧。」凡事不要想太多，好好地過完當下，或許就能迎刃而解。

「但我了解每個階段的你。每個階段，你都是很好的人。」《9 Border》雖然是女性群像劇，但劇中傳達的「幸福」議題，希望每個人都能感受到，只要我們能了解自己是誰，在善待自己的同時，就能遇見幸福。

延伸閱讀

「逢九」必衰？心理師洪培芸教你 4 招重新認識自己，擺脫社會共識的集體壓力

孫藝珍領銜主演！《三十九》：屬於三十逢九的焦慮徬徨，直面死亡後看見的生命價值。

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

推薦閱讀

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

葉安婷再度反擊 傷害已造成　絕對要告對方到底

葉安婷再度反擊 傷害已造成　絕對要告對方到底

林莎在沖繩拍全裸寫真　聞李易失業驚絕對不可能

林莎在沖繩拍全裸寫真　聞李易失業驚絕對不可能

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

葉安婷再度反擊 傷害已造成　絕對要告對方到底

林莎在沖繩拍全裸寫真　聞李易失業驚絕對不可能

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

女子學, 日劇, 9 Border, 川口春奈, 松下洸平

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鄭中基下月高雄開唱　突宣布「離開歌壇」還開除經紀人！
  2. 子瑜後台見到她就哭出來！　ELKIE也想哭：我像姐姐一樣安慰她
  3. 李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動
  4. 尪動脈破裂險死…澳洲ICU被當「吸毒仔」　賭王千金何超儀全說了
  5. 李晧禎曬「飯店私照」大秀S型身材　躺床手捧小臉害羞嘟嘴
  6. 吳亦凡突瘋傳「二審法院座位」賣票！最貴1張3萬…網抓包：沒常識
  7. 林志玲畫「多啦A夢麥克風」送尪！AKIRA《哥哥4》放閃：她給我很多愛
  8. 葉安婷再度反擊 傷害已造成　絕對要告對方到底
  9. Joeman實測特斯拉AI自駕「遇突發狀況」！驚悚過程曝　他嚇壞：好恐怖
  10. 梁文音直播一半「大咖天后突連線」！　她差點哭出來：不可能吧

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366