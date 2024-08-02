林襄「臉色慘白」健康亮紅燈　素顏臥床：膀胱炎發作！面容超憔悴

記者顧齊祐／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄近年除了啦啦隊應援工作，還跨界電視圈、時尚領域，儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日就在社群平台上透露自己「膀胱炎發作」，並曬出了躺在床上的素顏照，面容相當憔悴。

▲林襄近年除了啦啦隊應援工作，還跨界電視圈、時尚領域。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

林襄7月31日在個人Threads帳號曬出了一張自己的素顏照，照片中她躺在床上，頭戴咖啡色毛絨髮箍，臉色略顯蒼白，左手比著YA的手勢，雙眼無神地盯著前方，並配文寫下「膀胱炎發作，這幾天當床上馬鈴薯」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文發布之後，讓粉絲們都相當心疼，紛紛留言表示「不要憋尿啊」、「素顏也太正」、「好好休息你不能再瘦了」、「你果然都沒有好好照顧自己」。網紅焦凡凡也留言叮囑要林襄「多喝水」。

▲林襄面容憔悴坦言「膀胱炎發作」。（圖／翻攝自Threads／95_mizuki）

事實上，林襄就曾在節目上坦言，因為工作的關係所以經常憋尿，導致每隔3個月就會尿道感染，並自嘲「是泌尿科的常客」。她還表示，有次感染非常嚴重，檢查後發現尿液中的「細菌量高達95％」，正常僅是5％而已，讓醫師都嚇壞「妳怎麼可以有辦法忍成這樣」。

▲林襄曾在節目上透露自己尿液的細菌量高達95％。（圖／翻攝自YouTube／威廉沈歡樂送）