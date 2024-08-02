高俊熙淚訴「衰捲勝利事件6年沒工作」　自請律師怒告酸民過程太煎熬

文／妞新聞

在韓國掀起剪髮風潮的短髮女王「高準熹（高俊熙）」，因為韓劇《她很漂亮》爆紅、同時出演綜藝《我們結婚了》與男團2AM的珍雲組成「珍惜夫婦」擁有大批人氣，卻在2019年捲入「Burning Sun事件」，又因為跟勝利的關係引發各界揣測，讓她不只丟了作品《香水》，還銷聲匿跡長達6年。

被消失6年還原真相

悲痛曝：媽媽得憂鬱症

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▲高準熹。（圖／Youtube／스튜디오 수제）



高準熹終於回來了！她在上個月首度公開事件背後的真相，在網路節目「스튜디오수제」上表示當時Burning Sun事件爆發時人正在拍戲，在完全搞不清楚狀況之下就被網友獵巫，喊冤：「叫經紀公司發申明否認卻被置之不理」，因此與YG娛樂解約、自己請律師面對，卻因為已經錯過黃金時間不被大眾採信，這讓高準熹演藝事業全毀、媽媽也因此得到憂鬱症。

自請律師怒告酸民

過程太煎熬喊：要結不了婚

▲高準熹談這段人生低潮期。（圖／Youtube／짠한형 신동엽，下同）



事隔6年終於有機會訴說真相的高準熹，最近再度登上主持人申東燁的YouTube節目，敞開心房大談這段人生低潮，她透露在上一個節目播出後，很多5、6 年沒有聯繫的朋友突然傳來恭喜的訊息，讓她疑惑：「有什麼做得好的？」同時還原當時自請律師的經過，抱怨：「我們國家的法律真的很神奇，沒有確切講出本名拼音就告不了！」

還是堅持硬起來提告所有亂寫的媒體與網友的她，卻得一個個親自唸出被罵得難聽字眼，高準熹舉例：「得拿著紙念出：『高準熹去死吧！』這幾個字然後說我要告毀損名譽才行立案」，講著講著當時委屈又煎熬的心情再次湧上，讓她忍不住落下淚水，越講越止不住眼淚的她，還透露留言的酸民的說法是『只是開玩笑』，讓她崩潰哭喊：「那些難聽的標題讓我以後結不了婚怎麼辦？」（歐膩手超抖，看了好心疼QQ）

接著高準熹也大吐苦水，表示當時是《香水》「先提出請她下車」的通牒，5、6年間一直想好好回歸工作崗位的她，卻完全沒有工作願意給她機會，最後似乎想緩解氣氛，開玩笑自豪的說：「我這期間都一直很漂亮喔！」影片一出立刻吸引大批網友留言支持，紛紛痛罵：「Burning Sun毀人一生」，敲碗短髮女王正式回歸戲劇圈。

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