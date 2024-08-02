性感大勢IAN 12月來台！皮帶舞爆紅全球　DPR演唱會門票開賣倒數

記者吳睿慈／台北報導

南韓大勢獨立音樂廠牌DPR成立於2015年，成員除了音樂本身，還各自涉略不同領域，更憑藉全員帥氣外型與國際風格的編曲，短短數年便在全球掀起廣大關注。其中，「魅力壞男孩」DPR IAN所推出的歌曲〈Don't Go Insane〉爆紅，帥氣的皮帶舞更是在抖音等社群瘋傳，性感舞蹈非常惹火。他們即將在12月28日於新北市工商展覽中心舉行演唱會，門票於8月16日上午10點全面開賣。

▲性感大勢IAN來台開唱，DPR與粉絲相約12月28日見。（圖／遠雄創藝提供）



DPR IAN所推出的歌曲〈Don't Go Insane〉爆紅，過去舞者Aiki曾跳過該首歌的副歌，配合性感表情抽皮帶、頂胯下，中毒性的旋律在全球很有討論度。IAN不只擁有滿滿音樂才華，全身刺滿性格刺青、肌肉壯碩迷倒大批少女心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本回DPR旗下藝人IAN、CREAM以及DJ出身的ARTIC來到台灣開唱，該音樂廠牌曾於2022年來台演出，門票銷售一空，他們回憶先前來台演出的經驗表示，台灣觀眾的熱情能量令人印象十分深刻，「其實我們很驚訝台灣有這麼多的DREAMers，我們真的非常感謝你們的支持！之前來台灣我們沒有太多時間觀光，這次我們想要嘗試台灣代表性的美食，請大家在演出時跟我們推薦！」

▲DPR相隔2年來台開唱。（圖／遠雄創藝提供）



談到這次「The Dream Reborn World Tour 2024 in TAIPEI」演唱會，成員們大方跟樂迷預告在影像、舞台燈光上有不少全新的視覺設計「請準備好迎接DPR團隊帶來的視覺體驗」，除此之外，他們也興奮的和粉絲們喊話：「很快就會見到你們了，台灣的DREAMers請繼續做夢！」

「DPR - The Dream Reborn World Tour 2024 in TAIPEI」演場會門票將於8月16日上午10點正式全面啟售。此次巡迴包含北美、南美、歐洲、亞洲的27個城市，而台北站是亞洲巡迴的最後一站，也是2024年 DPR World Tour 的壓軸演出場次。為了跟 DREAMers 有更多互動，本次演唱會推出了限量的VIP票種，除了可以獲得優先入場的資格，更可擁有與DPR成員們合照的福利。更多「DPR - The Dream Reborn World Tour 2024 in TAIPEI」的資訊，請到臉書專頁遠雄創藝查詢。