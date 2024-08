土耳其射擊大叔「撞臉《棒棒堂》男星」！小煜：出門大家都在恭喜我

記者潘慧中/綜合報導

土耳其射擊選手迪凱奇(Yusuf Dikec)因沒有穿戴提高精準度的射擊眼鏡、抗噪耳罩等輔助配備,還一舉奪得銀牌,瞬間在網路上爆紅!有趣的是,《模范棒棒堂》男星楊奇煜(小煜)似乎意外和該選手撞臉,他1日搞笑地說:「今天出門大家都在恭喜我。」

▲楊奇煜被說撞臉迪凱奇。(圖/翻攝自Instagram/yangchiyu )



迪凱奇在比賽當天除了身穿土耳其隊衣,還只戴著一副普通黑框眼鏡,便以手插口袋的輕鬆姿態擊敗了大多數的選手。對比之下,楊奇煜同樣頂著灰白髮,戴上黑框眼鏡,擺出射擊姿勢。

▲楊奇煜出門一直被恭喜。(圖/翻攝自Instagram/yangchiyu )



楊奇煜幽默地說,1日出門的時候,遇到很多人在恭喜他,原因是被說撞臉那位土耳其射擊選手迪凱奇,但他坦言「實際上我空氣槍射超爛」,被問到擅長哪種槍時,他則笑回「油槍」。

▲▼楊奇煜最近剛好染灰白髮,和迪凱奇的髮色有幾分神似。(圖/翻攝自Instagram/yangchiyu、yusufdikecofficial)



事實上,在巴黎奧運射擊賽場上,各國選手幾乎都是全副武裝,因此「輕裝上陣」的迪凱奇格外引人注目,更不用說最後還和搭檔抱回銀牌,讓不少網友開玩笑稱:「看起來只是為了好玩而撿起手槍,然後就贏得銀牌。」

In Olympic shooting, they use equipment like:



> A lens to avoid blur

> A lens for better precision

> ear protectors for noise



Then a Turkish guy (Dikeç) came and won a silver medal with just a pair of GLASSES. pic.twitter.com/tobbeIifiS