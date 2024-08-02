土耳其射擊大叔「撞臉《棒棒堂》男星」！小煜：出門大家都在恭喜我

記者潘慧中／綜合報導

土耳其射擊選手迪凱奇（Yusuf Dikec）因沒有穿戴提高精準度的射擊眼鏡、抗噪耳罩等輔助配備，還一舉奪得銀牌，瞬間在網路上爆紅！有趣的是，《模范棒棒堂》男星楊奇煜（小煜）似乎意外和該選手撞臉，他1日搞笑地說：「今天出門大家都在恭喜我。」

▲楊奇煜被說撞臉迪凱奇。（圖／翻攝自Instagram／yangchiyu ）



迪凱奇在比賽當天除了身穿土耳其隊衣，還只戴著一副普通黑框眼鏡，便以手插口袋的輕鬆姿態擊敗了大多數的選手。對比之下，楊奇煜同樣頂著灰白髮，戴上黑框眼鏡，擺出射擊姿勢。

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▲楊奇煜出門一直被恭喜。（圖／翻攝自Instagram／yangchiyu ）



楊奇煜幽默地說，1日出門的時候，遇到很多人在恭喜他，原因是被說撞臉那位土耳其射擊選手迪凱奇，但他坦言「實際上我空氣槍射超爛」，被問到擅長哪種槍時，他則笑回「油槍」。

▲▼楊奇煜最近剛好染灰白髮，和迪凱奇的髮色有幾分神似。（圖／翻攝自Instagram／yangchiyu、yusufdikecofficial）



事實上，在巴黎奧運射擊賽場上，各國選手幾乎都是全副武裝，因此「輕裝上陣」的迪凱奇格外引人注目，更不用說最後還和搭檔抱回銀牌，讓不少網友開玩笑稱：「看起來只是為了好玩而撿起手槍，然後就贏得銀牌。」