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正妹YTR徐海莉懷孕了！　「結婚3個月驗出2條線」預產期曝光

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber徐海莉（Hailey）經營頻道有聲有色，經常分享好物開箱、美食及飯店的體驗等，擁有超過39萬名粉絲訂閱，於2024年驚喜宣布結婚喜訊，怎料才過兩個月，她就更新了懷孕的好消息，影片一出立刻湧入大批粉絲送上祝福。

▲徐海莉宣布懷孕。（圖／翻攝YouTube／徐海莉）

▲徐海莉宣布懷孕。（圖／翻攝YouTube／徐海莉）

▲徐海莉結婚後三個月就驗出懷孕。（圖／翻攝YouTube／徐海莉）

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徐海莉9日更新YT影片，開心宣布懷孕的好消息，還曬出了超音波照片，提到2024年經歷了許多人生轉變，先是4月被老公求婚，6月緊接著就結了婚，結婚後3個月的9月就驗出了兩條線，人生進度飛快，影片中她老公雖有現身，但特地請YTR洋蔥幫忙畫了面具，戴著現身，可看得出她仍相當保護另一半的隱私。影片中她也透露孩子預計會在4、5月出生，是金牛座的寶寶。

▲徐海莉宣布懷孕。（圖／翻攝YouTube／徐海莉）

▲徐海莉老公現身，但以面具遮住臉。（圖／翻攝YouTube／徐海莉）

徐海莉先前宣告結婚喜訊時，就透露老公是她大學室友的男朋友的當兵兄弟，在沒有任何共同社交圈的情況下走到了一起，年初某天她拍攝外景回家躺在床上時，黃先生突然求婚，但其實原本兩人因為在台灣買婚戒費用比較高，始終猶豫不決，後來老公剛好去日本，想著日本買比較便宜，可以省點錢，沒想到她記錯戒指尺寸，最後只能當成尾戒。

先前的結婚影片中，徐海莉對於做人計畫，坦言很想生小孩，希望35歲前能生完兩胎，想當個年輕媽媽，認為如果小孩有手足，有什麼事就可以一起分擔。如今也火速地達成心願，許多陪伴她許久的觀眾都相當開心。

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