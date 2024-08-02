鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

記者潘慧中／綜合報導

鳳梨（吳泓逸）7月31日指控前任罔腰盜刷他的信用卡長達4年，對方隨即否認。但在忍無可忍的情況下，罔腰也決定翻出往事，上傳鳳梨昔日毆打她的影片。對此，鳳梨的老婆歐菈1日也陸續回應網友私訊。

▲▼歐菈原本淡定地說自己沒事。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）



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歐菈在Instagram限時動態透露，很多網友詢問她的狀況，而她只想說，「我當然還好啊，我根本沒事啊，你要說我有沒有被打到，欸！好幾次！都被肉棒打到」，不改愛開玩笑的本性。

▲▼歐菈突然搞笑改口說被鳳梨打好幾次。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）



然而，歐菈坦言還有收到一些「妳早晚會被打」等私訊，但她依然力挺老公鳳梨，並且翻白眼回應酸民，「你們管好自己就好了，我家的事干你屁事啊，自己家都管不好了，整天在管別人？」

▲▼歐菈翻白眼要酸民管好自己就好。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）



事實上，鳳梨1日被問到「為什麼要打人」時，他直言「因為挑釁啊」，並未否認曾毆打罔腰，但他也暗指事情的原貌並非大家所見，影片也不是完整片段，真相是雙方都有打人。至於被打原因，罔腰則向《ETtoday星光雲》透露不希望浪費社會資源，之前雖然發過文，但當時被對方用劈腿事件壓過，心中百感無奈。

▲罔腰和鳳梨有過一段情。（圖／翻攝自Instagram／wen810615）



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