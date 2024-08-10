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王陽明自認：台灣最頂8+9！　懷秋見世面「嚼檳榔全身發熱」吃到牙爛

記者蕭采薇／專訪

《角頭》系列電影推出全新作品《角頭－大橋頭》，回到「第一戰」，聚焦在「大橋頭」第二代Michael的故事，王陽明也晉升男主角。片中他和懷秋飾演的「蠍子」逞兇鬥狠，私下王陽明也會帶著懷秋去見「8+9朋友」，他也因戲吃下人生第一口檳榔，卻也成為懷秋瘋魔演技的關鍵。

▲懷秋、王陽明《角頭－大橋頭》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲懷秋、王陽明在《角頭－大橋頭》逞兇鬥狠。（圖／記者林敬旻攝）

海歸派的王陽明，不諱言自己有一些「不同背景」的朋友，並笑說：「我應該是最頂的8+9吧！」但他也強調，兄弟和一般人一樣，也都是人，也都有感情，這就是《角頭》系列電影的主旨所在。

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與本來就呼風喚雨，有三教九流朋友的王陽明不同，懷秋演的「蠍子」有如瘋狗，打起人來毫不手軟，但他本人內向又安靜。提到演出這角色，連懷秋都說：「我演到中段時，還認真問過監製紅哥，『為什麼會想找我？』他說，他在我身上看到角頭的特質。」

▲懷秋《角頭－大橋頭》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲懷秋在「大嘴巴」結束活動後，積極想往演員路發展。（圖／記者林敬旻攝）

同樣出身自「大嘴巴」，懷秋在團體結束活動後，曾積極想轉往演員發展，甚至到國外上表演課，但一段時間過去，過去的隊友仕凌已經問鼎金鐘獎，他卻還沒遇到一個戲劇上的代表作，對懷秋而言，《角頭》遞來的不只是橄欖枝，更像是一根浮木。

為了融入角色，王陽明就像角色「Michael哥」一樣，帶著懷秋出入一些「特殊場合」去認識自己的朋友。王陽明笑說：「懷秋一開始還很時尚，穿白色緊身T、西裝外套，搭配珍珠項鍊。結果我兄弟們覺得，我怎麼帶一個這麼奇怪的人過來。」

▲王陽明《角頭－大橋頭》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲王陽明笑認自己是「全台最頂8+9」。（圖／記者林敬旻攝）

於是眾人紛紛摘下自己的金項鍊、大鑽石戒指，讓懷秋直接一秒融入。他也為了《角頭－大橋頭》首度嘗試吃檳榔，懷秋回憶：「一開始我不知道怎麼吃，還先把檳榔頭咬下，全場都在笑，覺得我怎麼那麼娘。」

第一次總是不太熟練，懷秋剛開始只覺得味道有點澀，後來開始全身發熱、心跳加速，面色潮紅，嚇得他趕緊問旁人：「這是正常的嗎？」王陽明則老神在在的說，自己小時候就嘗試過，直讚：「南部屏東的檳榔最好吃，口味比較甜。」

▲懷秋、王陽明《角頭－大橋頭》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲懷秋自認在演藝圈朋友不多，因此特別感謝王陽明，常帶著他一起出門。（圖／記者林敬旻攝）

不過也許就是這樣的狀態，讓懷秋後來一吃檳榔就入戲，能馬上進入「蠍子」的亢奮狀態，成就出瘋魔演技。但也因為吃得太多，快要殺青的時候懷秋問工作人員：「我牙齒有點痛正常嗎？」兩週後才去看牙醫，沒想到牙神經竟已發炎，需要做根管治療。《角頭－大橋頭》8月16日在台上映。

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角頭, 王陽明, 角頭－大橋頭, 懷秋

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