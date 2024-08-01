梁文音哭了！　曝曾同場張清芳卻緊急落跑：怕被她聽到

記者蔡琛儀／台北報導

歌手梁文音將推出新專輯，並在10月12日在台北國際會議中心舉辦「為什麼聽情歌」演唱會，今（1日）舉辦記者會，人緣頗佳的她，不僅收到A-Lin、林宥嘉、蕭敬騰等人的祝賀影片，甚至還有歌后張清芳，讓她感動到當場爆哭。

▲梁文音被逼哭。（圖／記者屠惠剛攝）

張清芳在影片中說能理解梁文音的辛苦，「我們都是屬於同款的，有人說你跟我很像，所以我想我們個性也應該很像。」她也誇梁文音唱〈花雨夜〉唱得很好，「妳是我聽過除了我之外，唱得最好的一個」，讓梁文音直呼不敢當，「這也太大的肯定！好像做夢，超級無敵霹靂愛妳！ 」

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梁文音參加《超級星光大道》，曾因選唱張清芳的歌曲被封為「小張清芳」，出席商演還常被指定唱〈燃燒一瞬間〉、〈無人熟識〉，有次和張清芳同場，她害羞唱完立刻離開現場，「我一唱完就開溜了，真的很怕被她聽到。」

▲▼梁文音將在10月12日舉辦演唱會。（圖／記者屠惠剛攝）

而梁文音4年前離婚，她透露現在追求者眾，但大多是小鮮肉，最小的才20幾歲，37歲的她覺得小8歲以上就會聊不來，但另一半條件還是希望長得帥，被問不怕又栽在帥哥手裡？她笑說：「不會有下次了吧！」至於會邀曖昧對象來看演唱會嗎？她說：「沒有特別發出邀請，我連跟朋友都說要看自己想辦法，因為我真的沒有時間。」演唱會門票3日開賣，詳洽ibon售票系統。