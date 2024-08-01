吳婉君八點檔飛美治腦瘤「遇飛機失事」　回歸竟變另一個人！

記者黃庠棻／台北報導

藝人吳婉君在民視八點檔《愛的榮耀》中飾演何愛嘉，劇中因為腦瘤要開刀，而搭飛機前往美國治療，不慎飛機失事人卻下落不明，讓觀眾超級心痛，頻頻要編劇給交代。沒想到，日前吳婉君改頭換面，將以阿月角色重新登場，讓觀眾猜測「到底阿月是不是愛嘉。」

▲吳婉君在《愛的榮耀》裡變成另一個人。（圖／民視提供）

吳婉君為了新角色阿月，造型從華麗的百貨經營者，搖身一變成為黝黑純樸的務農人，本來注重防曬的她，還特地擦助曬油去海邊酷曬，希望能更貼近角色。她不僅僅把皮膚曬黑2階，甚至把美睫、美甲都卸掉，為了讓阿月在外型上跟愛嘉有明顯的區隔。

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▲吳婉君特地曬黑。（圖／民視提供）

不僅如此，吳婉君透露前一個角色愛嘉突然消失，有感受到大量網友憤恨不平，直呼「嘉德CP不能滅」、「還我愛嘉」各種留言讓她很感動。不論是站在觀眾或是演員的角度，吳婉君坦言自己比較希望「阿月是阿月，愛嘉是愛嘉，這兩個人是沒有任何關係，這樣似乎會有更多的發展空間，但目前還不能劇透太多，請大家拭目以待。」

▲《愛的榮耀》吳婉君。（圖／民視提供）

此外，吳婉君透露劇情突然發展出一條新的線，會有種重新拍一部新劇的感覺，雖然才剛開始拍攝，但跟前輩王滿嬌、唐豐大家的默契都還不錯，可以用很自然的生活語言拋接球。

▲《愛的榮耀》吳婉君。（圖／民視提供）

印象最深刻的事，吳婉君坦言是一場她去市場買魚，結果被手上提的活魚嚇到，人還在畫面裡卻彷彿跳了一支舞，而她還自以為自己很冷靜，沒想到全場都大笑不已，她才看到畫面中的自己有多蠢，她說「是真的很怕活魚，不知道這經典畫面到時候會怎麼處理呈現給觀眾。」