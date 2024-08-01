郭書瑤被爆耍大牌　鍾瑶認了這件事跟她有關

記者葉文正／台北報導

郭書瑤日前被爆出拍《完全省錢戀愛手冊》耍大牌，拍攝期間因不滿台詞蓋劇本，因此被電視台封殺，郭書瑤經紀人否認傳聞，電視台也澄清無封殺一事，鍾瑶今為三立華視「《上船了各位！》接受聯訪，她和郭書瑤曾一起拍戲，兩人私下也是朋友，她替郭書瑤抱屈「我覺得她有一點倒楣」，透露郭書瑤和工作人員相處愉快，認為傳聞過於誇張。

▲郭書瑤最近有新戲推出。（圖／TVBS提供）

鍾瑶和郭書瑤合作過戲劇《何百芮的地獄毒白》，鍾瑶表示「她對工作人員的周到，比我對工作人員還好，所以我覺得她蠻倒楣的，有點被針對！」她相信郭書瑤身為演員，應該是對劇本有自己的想法，也很努力，以她對郭書瑤的了解，對方並非是會耍大牌的人，而且她和《完全省錢戀愛手冊》的演員林子閎和導演都有合作過，認為應該是旁人還不習慣她的方式。

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▲鍾瑶談到自己感情觀。(記者黃克翔攝)

提到自己感情狀況，鍾瑶表示已單身一年，她說目前可能試著跟一兩個男生約會看看，因為一個人太好了，暫時不會想試著走入一段關係。至於約會對象？她透露：「就周遭朋友有共同興趣的，我不要一起工作的，圈內的就不要了，演藝圈盡量不要，年紀不能太小，年紀小或大3歲都不行。但她也說跟交往對象很少碰面。

▲鍾瑶生日躲起來。（圖／記者黃克翔攝）

鍾瑶解釋：「我跟交往對象生日也沒有一起過，那三天躲起來，去年大家很熱情切了10個生日蛋糕，今年就稍微躲了起來，男方有寄卡片祝賀我生日快樂，小時候覺得30歲會結婚。後來就想說最晚35歲結，現在超過了，就放棄了，生小孩也沒有任何壓力。」