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劉至翰從八點檔「轉行當公關」　房仲賣水晶都做過：有身段怎麼放下啦

【獨家】劉至翰從八點檔轉行拚漂移賽車　謙稱「有身段怎麼放下啦！」　

▲圖說劉至翰與D1世界級好手馮仁稚當車評。（本人提供）

圖文／鏡週刊

劉至翰去年加入民視八點檔演出，但近期傳出轉行成為D1台灣漂移賽車公關發言人，過去大砲性格的他，轉當公關難免要放下身段，也讓人好奇他未來的發展。

劉至翰近期四處拜碼頭，為D1台灣漂移賽車發揚光大鋪路，積極認識漂移運動的同好、選手、贊助商以及媒體，漂移是一項專注於特定駕駛技術的運動，同名，已在拉力賽和高速公路賽車等其他知名賽車運動中使用多年。汽車漂移就是使用過度轉向讓車輛側向行駛通過彎道。 這必須在高速時發生，同時車手可以完全掌控汽車的動向。

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劉至翰曾在賽事當擔任日本頂級裁判的現場翻譯。（本人提供）

▲劉至翰曾在賽事當擔任日本頂級裁判的現場翻譯。（本人提供）

劉至翰說，「其實我對漂移一直以為是街頭非法競速，被電影影響很大，後來被趕鴨子上架當車評，在世界級好手馮仁稚的介紹下，我才知道這是種需要勇氣、瞬間判斷、必須精準控制與人車一體的極限運動。」他也因通曉日語，數度擔任賽事翻譯，加上劉至翰本來就喜歡極限運動，如今擔任公關發言人更是容易上手。

汽車漂移就是使用過度轉向讓車輛側向行駛通過彎道。（劉至翰提供）

▲汽車漂移就是使用過度轉向讓車輛側向行駛通過彎道。（劉至翰提供）

被問到當初擔任漂移賽車發言人的機緣，劉至翰表示，「當初是因為想要拍老車翻新的YOUTUBE，因此接觸到了一群喜歡車的朋友，其中現任D1臺灣CEO是我好兄弟，一開始我就被邀請加入，但我當時正在忙拍戲，沒想到後面再進來規模就搞得這麼大」。

劉至翰去年在八點檔《市井豪門》和周宇柔搭檔演出。（民視）

▲劉至翰去年在八點檔《市井豪門》和周宇柔搭檔演出。（民視）

只是過去是藝人身分受訪，如今要成為品牌公關，是否需要放下身段，他謙稱「有身段怎麼放下啦！」外界難免以為他是否放棄演藝事業，轉行賽車界，他說：「本業沒丟喔！只是充電期，需要更多不同的學習養分。」強調「還是希望能夠演到扣人心弦，賺人熱淚的戲劇啊！」他個性閒不下來，曾轉行當房仲，也曾嘗試直播賣水晶。


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