震驚！ 鍾瑶胸部發現囊腫　開刀乳頭慘滲血

記者葉文正／台北報導

藝人鍾瑶最近參加《上船了各位！》，意外透露她胸部長過7、8顆囊腫，她選擇開刀拿出達3.5公分的囊腫，但因為繼續工作，導致胸部內積血，乳頭還滲血，嚇得她趕緊再去抽血，但胸部腫大到C罩杯還蠻意外的。

▲鍾瑶提到胸部長囊腫。（圖／記者葉文正攝）

鍾瑶說，「出發前曾去鯉魚潭練習，跑到左胸肌痛，因為大家花很多時間自主訓練，我又求好心切，很怕自己太弱，自己花很多時間做超出極限運動，但我很開心這樣要求我自己，比如前一天我游泳游了兩、三公里，加上胸部以前長過東西，所以會擔心，幸好檢查後發現乳房沒有問題，原來我是胸大肌拉傷，但我們即將要出航，強度很強，跑步不是我的強項，瑞瑪席丹也是不愛跑步，她也會不喜歡運動，前面還有一堆猛男陪跑，我想往前跑，結果是我我落單，跑到一半左胸非常痛，就這樣壓著胸部跑五公里。」鍾瑶說我很氣餒，怎麼開錄沒多久就落後很多，最後感覺是我一人比賽。

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她也談到，當年胸部是長囊腫，好幾年前就開刀拿掉過，現在想想打開後應要塞一點進去，囊腫左右胸加起來有6、7顆，最後只拿一顆3點多公分的囊腫而已，開完刀乳頭滲血，她笑說：「胸部腫到C耶。」竟然因為胸腫起開心了一下。

鍾瑶說，「幸好我是一發現有問題，就立刻看醫生的人，所以開完刀，還繼續工作拉扯，導致胸部積血，醫生用粗大針筒抽了兩大筒血出來。」