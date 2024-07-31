YTR蹦闆「撿回愛馬仕包」再發聲！　霸氣喊：10萬捐贈福利團體

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蹦闆日前拍片透露，自己不小心把裝著「100萬現金」的愛馬仕包遺留在高鐵站，在失而復得後更拿出10萬元答謝站務人員，不過今（31）日卻發文透露，對方將這筆錢歸還給他。貼文曝光後，再度掀起網友熱議。

▲蹦闆發文表達對高鐵站務人員的感謝。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

蹦闆透露，高鐵公司因為認為這筆贈款屬於不應接受的餽贈，所以決定將這筆錢歸還給他，同時也強調，幫助乘客尋找遺失物是他們應盡的職責，不應接受額外金額。為此，蹦闆對高鐵公司的決定表示尊重，並感謝高鐵人員在尋獲遺失物過程中給予的幫助，他在文中提到：「此10萬金額我會代表高鐵和我蹦闆捐贈福利團體。」

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事實上，蹦闆5天前才在社群上傳一段影片，畫面中可見到他坦言自己做了一件蠢事，那就是在上高鐵前忘記拿走價值70至80萬的愛馬仕柏金包，而且裡面還裝著100萬的現金，後來他在桃園高鐵站的服務台寫掛失單，最後順利找回包包以及現金，同時也拿出10萬現金答謝站務人員，「所以這告訴我們，我們要做好人，好人會有好報。」

▲蹦闆日前在高鐵站弄丟弄丟百萬現金。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

此外，高鐵公司事後發聲明說明，「本公司曾於7月24日協助旅客於高鐵桃園站內尋回遺失物。因所涉金額龐大，故協請鐵路警察全程陪同並經旅客確認無誤後，點交予旅客。針對旅客因尋獲前述遺失物所提供之報酬，本公司將依相關法令規定，婉拒收取並全數退還旅客。」